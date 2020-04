Gameplay-Vergleich: Final Fantasy 7 Remake (2020) vs. Final Fantasy 7 (1997)

Links: Final Fantasy 7 Original vs. Final Fantasy 7 Remake

Seit der ursprünglichen PlayStation-Veröffentlichung von Final Fantasy 7 sind nun 23 Jahre vergangen. GameReactor hat ein Vergleichsvideo hochgeladen, dass das Gameplay von FF7 mit dem aktuellen Final Fantasy 7 Remake vergleicht.

Die Video-Sperre für FF7 Remake ist aufgehoben. Nachdem die physische Version des Spiels verfrüht in einigen Regionen ausgeliefert wurde, können sich spätestens am 10. April alle darüber freuen. Die Technologie hat in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten große Fortschritte gemacht, und heute haben wir ein Video, das zeigt, wie groß diese Schritte waren und sind.

Das Video stammt von GameReactor, welches wir euch unterhalb eingebunden haben. Die Grafiken sind offensichtlich radikal unterschiedlich, was zu erwarten war. Es gibt aber auch direkte Vergleiche zwischen den Szenen des Spiels aus jeder Version, und nur die Rahmung und die Sprachausgabe können einen großen Unterschied machen.

Final Fantasy 7 Remake wird am 10. April exklusiv für die PlayStation 4 (für alle) veröffentlicht. Wenn ihr das Spiel digital vorbestellt habt, müsst ihr leider auf diesen schicksalhaften Tag warten, bevor es freigeschaltet wird. Der Pre-Load ist jedoch bereits verfügbar, für die satten 100 Gigabyte Download!

 

Warum Square Enix gerade Final Fantasy 7 ein Remake vergönnt

Final Fantasy 7 erschien am 31. Januar 1997 für die PlayStation (PSX) und Windows. Als erstes Spiel der Reihe erschien es in 3D mit gerenderten Charakteren und vorgerenderten Hintergründen. Angesiedelt auf dem Fantasieplaneten Gaia folgt man zu Beginn einer Gruppe Widerstandskämpfer, genannt Avalanche, in ihrem Kampf gegen den Megakonzern Shinra, der dem Planeten zwecks Energiegewinnung die Lebensenergie entzieht. Im Verlauf der Geschichte eskalieren die Konflikte und die gesamte Welt wird vom Untergang bedroht. Der siebente Eintrag der Final Fantasy-Serie war nicht nur beliebt, sondern auch sehr erfolgreich am Markt. Es gilt als Grundlage für den Mainstream-Durchbruch von Rollenspielen außerhalb Japans. Bis zum Mai 2006 verkaufte FF7 fast 10 Millionen Einheiten.

Seit 2009 gibt es den Titel als Download im PlayStation Network. 2013 erschien eine “HD-Version” auf Steam, allerdings wurden die Texturen und Hintergründe nur hochgerechnet, also keine richtige Überarbeitung des Spiels. Im März 2019 kamen Versionen des Spiels für Nintendo Switch und Xbox One auf den Markt.

Final Fantasy 7 Remake wurde bereits auf der E3 2015 für die PlayStation 4 angekündigt und war jahrelang der “Most Wanted”-Titel der Japaner. Es gab allerdings in der Entwicklung einige Rückschritte, nachdem dem ursprünglichen Entwicklerteam das Projekt abgezogen wurde und sich Square Enix selbst darum gekümmert hat, nachdem es nicht mit den bisherigen Entwicklungen zufrieden war. FF7 Remake wird in nicht bekannten Episoden erscheinen. Episode 2 wird – sehr wahrscheinlich – erst für die PlayStation 5, nächstes Jahr, erscheinen.