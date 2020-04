Final Fantasy 7 Remake: Save Mod macht Red XIII spielbar

Als Square Enix bestätigte, dass Red XIII in Final Fantasy 7 Remake (PS4) nur als Gastpartymitglied und nicht als voll spielbarer Charakter erscheinen würde, waren viele Leute mehr als ein wenig enttäuscht.

Als eine der Hauptfiguren des ursprünglichen FF7 Remakes ist Red XIII jemand, auf den sich viele Menschen gefreut haben.

Er wird höchstwahrscheinlich in der Fortsetzung von FF7 Remake irgendwann spielbar sein – wann immer dies eintrifft – aber hier sind einige gute Neuigkeiten für uns: Wir müssen möglicherweise nicht zu lange warten, um in seine pfotenförmigen Schuhe schlüpfen zu können.

Der Softwareentwickler Luciano Ciccariello hat kürzlich auf Twitter mitgeteilt, dass man mit seinem SaveEditor-Mod als Red XIII spielen kann. Er hat eine vollständige Bewegungssuite, Angriffe, Ausweichen und mehr, obwohl er einige Einschränkungen hat. Man kann beispielsweise keine Materia ausrüsten oder magische Angriffe ausführen.

Not even 2 weeks from Final Fantasy VII REMAKE and you can already play as Red XIII, teleport anywhere, spawn out of bounds, create Materia, change background music and more, by using the latest version of Kingdom Save Editor! https://t.co/VwTACm6veD

Schaut euch den Laborrattenhund in Aktion an.

FF7R Red XIII gameplay in combat. He has battle quotes, dodge and blocking. But you can't change his equipment, use magic or limit breaks. But he controls really well and his dodge is quite fast, probably on par with Tifa's

Mod by @xeeynamo #FF7Remake #FF7R体験版配信中 pic.twitter.com/HFdAO0GnyR

— Dengojin #FF7R (@DENGOJIN) April 22, 2020