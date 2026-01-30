Final Fantasy 7 bekommt neue Steam-Version – Besitzer erhalten Gratis-Upgrade

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Square Enix überarbeitet einen echten Rollenspiel-Klassiker auf dem PC. Final Fantasy 7 (ja, das Original, nicht das Remake) erhält eine neue Version auf Steam, die künftig als Hauptversion im Store geführt wird. Die bisher bekannte Fassung wird nach dem Start der neuen Edition in Final Fantasy 7 – 2013 Edition umbenannt und nicht mehr aktiv verkauft. Wer das Spiel aber bereits besitzt, verliert keinen Zugriff.

Für dich als Besitzer der alten PC-Version ist das eine gute Nachricht. Square Enix bestätigt, dass alle Eigentümer der 2013 Edition automatisch und ohne Aufpreis Anspruch auf die neue Version haben. Beide Fassungen werden anschließend parallel in deiner Steam-Bibliothek auftauchen. Du kannst also selbst entscheiden, welche Variante du installieren und spielen möchtest.

Was ändert sich konkret?

Der größte sichtbare Unterschied betrifft zunächst die Store-Präsenz. Die neue Ausgabe trägt schlicht wieder den Namen Final Fantasy 7, während die alte Fassung klar als „2013 Edition“ gekennzeichnet wird. Damit wirkt die neue Version wie eine modernisierte Standard-Variante, während die ältere Version eher Archiv-Status bekommt.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung, die du wissen musst: „Spielstände sind nicht übertragbar“. Sicherungen aus der 2013 Edition funktionieren nur mit dieser Version. Fortschritte aus der neuen Steam-Fassung bleiben ebenfalls exklusiv für diese. Wer also mitten im Spiel steckt, sollte sich gut überlegen, ob ein Versionswechsel Sinn macht.

Warum macht Square Enix das?

Square Enix nennt bislang keine technischen Details zu den Unterschieden zwischen den beiden Versionen. Ob es sich um Verbesserungen bei Stabilität, Features, Kompatibilität oder internen Systemen handelt, bleibt offen. Dass der Publisher die alte Fassung ersetzt, deutet aber klar darauf hin, dass die neue Version als langfristige PC-Basis gedacht ist.

Gerade weil Final Fantasy 7 weiterhin eine zentrale Rolle für die Marke spielt, auch durch die Remake-Reihe, ist es logisch, den PC-Release zu vereinheitlichen. Neue Spieler landen künftig automatisch bei der aktuellsten Variante, während langjährige Fans ihre bisherige Version behalten dürfen. Wenn du neu einsteigst, bekommst du künftig nur noch die neue Edition. Hast du die 2013 Version bereits, erhältst du ein kostenloses Upgrade, musst aber mit getrennten Spielständen leben. Das klingt zunächst klein, ist aber wichtig für alle, die viel Zeit in ihren aktuellen Durchlauf investiert haben.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für die neue Steam-Version hat Square Enix noch nicht genannt. Ebenso fehlen Infos zu konkreten Verbesserungen.

