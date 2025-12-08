Final Fantasy 7 Remake Part 3: Titel-Entscheidung fällt 2025 – Steht die große Enthüllung bevor?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Remake-Trilogie rund um Final Fantasy 7 steuert auf ihr großes Finale zu und jetzt wissen wir endlich, wie weit der Prozess tatsächlich ist. In einem neuen Interview mit Julien Chièze bestätigte Naoki Hamaguchi, Director von Final Fantasy 7 Rebirth, dass er und Creative Director Tetsuya Nomura die Titelsuche für Teil 3 auf nur noch zwei Varianten reduziert haben. Die endgültige Entscheidung soll noch 2025 fallen: „Wir haben es auf zwei Titel eingegrenzt, und innerhalb dieses Jahres werden wir entscheiden, welcher es wird.“

Diese kleine Info hat enorme Bedeutung: Der finale Name könnte schon in wenigen Monaten enthüllt werden und ein Zeitpunkt drängt sich geradezu auf.

Kommt eine Enthüllung bei den Game Awards 2025?

Offiziell hielt sich Hamaguchi bedeckt, wann Square Enix den Titel präsentieren will. Doch der Zeitplan legt einen klaren Verdacht nahe: Die Game Awards 2025 am 11. Dezember. Also schon in wenigen Tagen. Noch diese Woche. Das Event gilt als die wichtigste Bühne für große Weltpremieren. Schon mehrfach nutzte Square Enix die Show für Final Fantasy-Ankündigungen und der Abschluss der neu interpretierten FF7-Saga wäre ein massives Ausrufezeichen für Geoff Keighleys Event.

Fans sollten sich diesen Termin im Kalender anstreichen.

Eine weitere spannende Info: Laut Hamaguchi wird der Begriff „Highwind“ eine zentrale Rolle im dritten Teil spielen. Final Fantasy 7-Kenner wissen sofort, wie wichtig dieses Element in der ursprünglichen Story war, sowohl narrativ als auch spielerisch. Hamaguchi betont jedoch, dass der dritte Teil nicht einfach wie Rebirth oder Remake wirken soll. Das Team will ein neues Gefühl von Größe und Abenteuer schaffen, anstatt sich in vertrauten Strukturen auszuruhen.

Square Enix scheint also fest entschlossen, den Abschluss der Trilogie so episch wie möglich zu gestalten. Wie auch schon damals auf der allerersten PlayStation. Nur eben viel schöner und ausgeschmückter.

Final Fantasy 7 – Part 3: Entwicklung läuft „gut voran“

Hamaguchi sprach auch über seine persönliche Verbindung zur FF-Serie. Er sagt, Final Fantasy habe ihn überhaupt erst zur Spieleentwicklung gebracht. Nach über 20 Jahren Arbeit an der Franchise spürt er heute die Verantwortung, nicht nur Nostalgie zu bedienen, sondern FF für eine neue Generation zu definieren.

Er betont, dass er ständig interne Builds spielt und Feinjustierungen vornimmt, von Story-Timing über emotionale Beats bis hin zu Kampfmomenten. Die Vision ist klar: Das Finale soll sich richtig anfühlen.

Ein Direktor muss genug Leidenschaft haben, um ein Team über Jahre hinweg motivieren zu können.

Die Entwicklung von Part 3 befindet sich „weit fortgeschritten“, auch wenn bis zum Release sicherlich noch einige Jahre vergehen werden. Laut Square Enix läuft alles nach Plan. Es wird auch „kein kürzeres Spiel“ und es soll sogar für die Switch 2 erscheinen.

Mit der finalen Titelentscheidung rückt der Abschluss der Trilogie näher. Viele Fans warten seit 2020 darauf zu sehen, wie Nomura und Hamaguchi die Geschichte rund um Cloud, Aerith, Tifa und Sephiroth neu interpretieren werden. Ob der Titel tatsächlich bei den Game Awards 2025 enthüllt wird, bleibt abzuwarten.

