Final Fantasy 7 Remake-Entwickler diskutiert Absichten für Teil 2

Final Fantasy 7 Remake - Wann kommt Teil 2? - (C) Square Enix

Tokio, Japan – Als Final Fantasy 7 Remake im Jahr 2015 auf der E3 angekündigt wurde, konnten Fans auf der ganzen Welt ihre Freude kaum unterdrücken: Nun warten alle gespannt auf Teil 2. Co-Regisseur Naoki Hamaguchi und Produzent Yoshinori Kitase von Square Enix geben uns Hinweise, wie es weiter gehen wird.

Final Fantasy 7 Remake – Teil 1 hat mit modernen Grafiken und Spielmechaniken gepunktet, damit es sich neu, aber doch vertraut, anfühlt. Obwohl die Fans die wichtigsten Story-Ereignisse aus dem ursprünglichen Final Fantasy 7 kannten, fügte das Remake eine Reihe neuer Inhalte hinzu, darunter auch die Erweiterung von Midgar und ein tieferes Eintauchen in die Hintergrundgeschichten der verschiedenen Charaktere.

Final Fantasy 7 Remake erwies sich als eine viel größere Erfahrung als das Original und ließ die Fans viele Fragen über die Zukunft des Remakes und den Ort der Geschichte offen. Seit dem Start von Final Fantasy 7 Remake sind Spieler und Fans auf der ganzen Welt auf der Suche nach Information über den kommenden zweiten Teil. Mit der jüngsten Ankündigung von Final Fantasy 16 haben sich Fans des Final Fantasy 7-Remakes möglicherweise gefragt, wann sie weitere Neuigkeiten über das Schicksal von Cloud uns seinen Freunden bekommen.

Das 24-jährige Jubiläum der ursprünglichen Veröffentlichung von Final Fantasy 7 brachte den Fans mehr Informationen über das neue Remake von Co-Regisseur Naoki Hamaguchi und Produzent Yoshinori Kitase. Hamaguchi und Kitase diskutierten einige ihrer Pläne für die bevorstehende Fortsetzung sowie einige Einblicke, wie Final Fantasy 7 Remake Teil 2 die Zukunft der Fortsetzung gestaltet hat.

Final Fantasy 7 Remake – Teil 2: Das erwartet die Fans

Bei der Erörterung des Detaillierungsgrades in Final Fantasy 7 Remake stellt Hamaguchi fest, dass Teil 2 genauso wie die erste Episode „diese Art von Details“ weiter aufgreifen wird. Im Interview auf dem Peatix Panel wurde Naoki Hamaguchi um eine Klarstellung gebeten, wie man das genau verstehen soll. Immerhin warten viele Spieler gespannt auf die Welt außerhalb von Midgar. Auch die Außenwelt soll eben in den selben Details daherkommen. Mehr mochte der Co-Regisseur auch nicht verraten.

Der Produzent von Final Fantasy 7 Remake – Teil 2, Yoshinori Kitase, sprach darüber, wie sie die Geschichte auf gute Weise ändern wollen. Er erklärt: „Diejenigen, die das ursprüngliche Spiel gespielt haben, wissen wahrscheinlich, was in der Geschichte passiert, und sind neugierig, was jetzt passieren wird.“

„Da sie die Geschichte kennen, haben wir die Möglichkeit, ihnen etwas zu liefern, das sie erwarten, und das ihnen ermöglicht, zu denken: Oh, das ist also tatsächlich passiert!“ Zeigen sie ihnen aber auch etwas, das nicht nur überrascht, sondern auch über ihre Erwartungen hinausgeht. Da wir das ursprüngliche Spiel bereits haben, kann es, wenn wir diese Elemente gut ausdrücken können, zu etwas werden, auf das sich Benutzer definitiv freuen können! Das haben wir auch in Teil 1 gemacht.“

„Für diejenigen, die Teil 1 gespielt haben. Die Spieler haben bereits eine Vorstellung davon, was für ein Spiel wir machen. Wir wollen ein Spiel schaffen, das ihren Erwartungen entspricht, sie aber auch schreckt, aber auf eine gute Art und Weise“, so Kitase.

Wann erscheint die zweite Episode von FF 7 Remake?

Während die Fans immer noch auf weitere Details zur Fortsetzung von Final Fantasy 7 Remake gespannt sind, haben sie zumindest eine Vorstellung davon, was die Zukunft bringt.

Trotz der begrenzten Menge an Informationen ist es immer noch gut zu hören, dass positive Fortschritte bei der Final Fantasy 7 Remake-Fortsetzung erzielt werden. Es kursieren auch Gerüchte über das Ende der PS4-Exklusivität von Final Fantasy 7 Remake. So könnte es auch schon bald für den PC verfügbar sein.

Final Fantasy 7 Remake ist aktuell für PS4 verfügbar.