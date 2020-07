Final Fantasy 7 Remake: Was wird sich in Teil 2 ändern?

Was passiert in Final Fantasy 7 Remake Episode 2? - (C) Square Enix

Das Ende von Final Fantasy 7 Remake war, gelinde gesagt, umstritten. Während der Midgar-Bogen selbst technisch genauso endet wie sein Ausgangsmaterial, sind die Auswirkungen auf zukünftige Final Fantasy 7 Remake-Teile sehr offensichtlich. Es scheint, dass Tetsuya Nomura und sein Team in Zukunft planen, einige Änderungen an der Geschichte und dem Universum an Teil 2 vorzunehmen. Inwieweit ist derzeit jedoch nicht bekannt.

Trotzdem haben Spekulationen und Diskussionen um diese offene Schlussfolgerung Social-Media-Plattformen und Websites verbreitet. Während viele mit der Idee eines „anderen“ Final Fantasy 7 unzufrieden sind, hat Square Enix es dennoch geschafft, die Erwartungen des Publikums zu erfüllen. Unabhängig davon, ob die Fans diese neue Realität akzeptieren, könnte die Analyse des ersten Teils des Remake einen Einblick in die Zukunft des Gameplays von Final Fantasy 7 Remake geben. Was könnte in Teil 2 passieren?

Ein mächtiger Cliffhanger

Kurz vor dem Ende von Final Fantasy 7 Remake haben Cloud und Sephiroth eine letzte Begegnung. Der Bereich, in dem sich Cloud und Sephiroth befinden, ist in keinem Final Fantasy 7-Original-Material zu sehen. In diesem Moment sagt Sephiroth zu Cloud: „Vorsicht, das, was vor uns liegt, existiert noch nicht. Unsere Welt wird eines Tages ein Teil davon werden, aber ich werde nicht enden, noch werde ich dich enden lassen.“

Sicherlich sehr kryptische Sprache, aber darunter steckt eine Bedeutung. Unmittelbar zuvor hatte Aerith die Mitglieder davon überzeugt, die wörtliche Verkörperung des „Schicksals“ niederzuschlagen. Dies hat im Wesentlichen jeden von den Fesseln der ursprünglichen Geschichte befreit. Wiederkehrende Spieler können erkennen, dass Aerith möglicherweise nicht auf die gleiche Weise oder möglicherweise auf tragische Weise umkommt.

Was könnte in Final Fantasy 7 Remake Teil 2 passieren?

Die Idee, dass Aerith in der Vergangenheit leben soll, ist ein interessanter Gedanke. Innerhalb der ursprünglichen Zeitleiste von Final Fantasy 7 erreicht Sephiroth das Ziel jedoch nicht. In diesem Fall könnte der Ausgang eine zweite Chance bieten, seine Täuschung Wirklichkeit werden zu lassen. Viele Fans haben sogar die Idee herumgeworfen, dass Aerith zu einem späteren Zeitpunkt sterben würde. Eines der vielen Kernthemen in Remakes Quellenmaterial ist die Fragilität der Sterblichkeit. Es scheint, dass Final Fantasy 7 Remake dieses Thema anders angeht, und ob dies zu Avalanches Gunsten ist oder nicht, muss noch gesehen werden.

Nach der Flucht aus Midgar geht die Gruppe weiter in die kleine Stadt Kalm, um Zuflucht zu suchen und sich auszuruhen. Während dieser Zeit teilt Cloud seinen Bericht über seine letzten Erfahrungen mit Soldaten. Dies ist Sephiroths Sturz in den Wahnsinn und das anschließende Massaker an der gesamten Stadt Nibelheim. Im Moment gibt es kaum Zweifel, dass dieser Handlungsthread unerforscht bleibt. Ohne sie verliert ein Großteil der Erzählung an Gewicht und die Beziehung zwischen Cloud und Sephiroth wird beeinträchtigt. Die Frage ist nur, was genau danach kommt. Es scheint, dass Final Fantasy 7 Remake an diesem Punkt in mehrere verschiedene Richtungen gehen kann. Die Fans müssen nur bis zum unvermeidlichen „Teil 2“ warten, um zu sehen, wie diese neue Geschichte mit ihrem Ausgangsmaterial verglichen wird.

Final Fantasy 7 Remake Teil 2 ist bei Square Enix in Entwicklung. Über einen möglichen Release-Termin kann derzeit nur spekuliert werden.