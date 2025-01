Nintendo Switch 2: Preis-Leak und spannende Launch-Titel enthüllt?

Gerüchte über die neue Konsole von Nintendo reißen nicht ab, und jetzt sind erstmals Händler-Details zu Preis und Launch-Titeln der Switch 2 aufgetaucht.

Laut einem neuen Gerücht soll die Nintendo Switch 2 in Europa für einen Start-Preis von 399 Euro in den Handel kommen. Diese Info stammt angeblich von einer Quelle innerhalb des französischen Einzelhändlers Micromania. Aktuell kostet eine Switch OLED, also der Vorgänger, ungefähr 280 Euro bei Amazon.de. Eine PS5 Digital Edition (Slim) kostet 442,69 Euro. Damit liege Nintendo mit seinem neuen Handheld preislich unter der PS5 Slim/Xbox Series X.

Besonders spannend ist das Gerücht, dass die Switch 2 mit einem beeindruckenden Line-up von mindestens 25 Spielen starten soll. Die Preise der Spiele sollen zwischen 69 und 79 Euro liegen – je nach Publisher. Unter den potenziellen Titeln ist sogar die Rede von einem möglichen Super Mario Galaxy 3. Falls das stimmt, wäre das ein riesiger Erfolg für Mario-Fans! Des weiteren sind Final Fantasy 7 Remake, Halo und der Flug-Simulator von Microsoft im Gespräch für die nächste Nintendo-Konsole. Letzteren kann ich mir nur unschwer ohne KI-Unterstützung auf einem Handheld vorstellen, der technisch gesehen unterhalb einer PS4 Pro sein wird.

Ab wann kann man die Switch 2 vorbestellen? Ein weiterer Hinweis aus dem Händler-Leak besagt, dass die Vorbestellungen für die nächste Nintendo-Konsole bald beginnen könnten. Nintendo selbst hat bisher bestätigt, dass die Konsole vor dem 31. März 2025 offiziell vorgestellt wird.

Die Quelle der Informationen, ein Nutzer namens „DoNotDisturb“, hat diese auf einem schnell wachsenden Discord-Server geteilt. Die angebliche Verbindung zu Micromania macht die Infos spannend, aber wie bei allen Leaks gilt: Mit Vorsicht genießen!

Someone who works at Micromania a French retailer says that they are ready for Pre-orders and that they are „REALLY FOR SOON“ for Switch 2

-Price: €399

-25 games ready for launch

-New game cost €69 to € 79

-NSO price increase

-Limited Edition bundle

-Mario Kart Rainbow Road pic.twitter.com/hggKYtcbrF

Werbung

— Switch 2 Stock (@Switch2Stock) January 12, 2025