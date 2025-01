Switch 2: Final Fantasy 7 Remake als Titel?

Laut einem Brancheninsider wird das Final Fantasy 7 Remake bald für die Nintendo Switch 2 verfügbar sein. Derselben Quelle zufolge hat bereits ein weiteres Final Fantasy-Spiel grünes Licht für Nintendos neue Konsole erhalten.

Das erste Spiel der Remake-Trilogie, Final Fantasy 7, sollte ursprünglich im April 2020 für die PS4 veröffentlicht werden. Eine erweiterte Version mit dem Titel Final Fantasy 7 Remake Intergrade erschien im Juni 2021 für die PS5 und im Dezember desselben Jahres für den PC. Der bekannte Leaker NateTheHate behauptete in seiner Podcast-Episode vom 10. Januar 2025, dass dieses von Kritikern gefeierte JRPG nun auch für die Konsole in Arbeit sei. Zudem soll auch das zweite Spiel der Trilogie, Final Fantasy 7 Rebirth, für Nintendos kommende Konsole erscheinen.

Werbung

NateTheHate beschreibt die angeblichen Portierungen von Final Fantasy 7 Remake und Rebirth für die Switch 2 als Teil der Multiplattform-Publishing-Strategie von Square Enix, die der japanische Spielegigant im Mai 2024 angekündigt hat. Neben Nintendos neuer Konsole sollen beide Spiele auch auf die Xbox Series X/S kommen. Final Fantasy 7 Remake soll 2025 auf Microsofts Current-Gen-Konsolen erscheinen, während Rebirth 2026 folgen soll.

Die Switch 2 könnte einige spannende Titel erhalten

Zwar nannte NateTheHate keine genauen Veröffentlichungszeitfenster für die Spiele auf der Switch 2, jedoch könnte es möglich sein, dass diese dem Xbox-Veröffentlichungszeitplan folgen. Während diese Portierungen darauf hindeuten, dass das dritte Spiel der Trilogie ebenfalls plattformübergreifend erscheinen könnte, wird dies nicht am ersten Tag geschehen, da Sony sich bereits die zeitlichen Exklusivrechte für alle drei Spiele gesichert hat.

Es wäre wirklich aufregend, wenn eine der neuen Versionen von Final Fantasy auf der Xbox Developer Direct 2025 angekündigt wird. Die Veranstaltung findet am 23. Januar 2025 statt und verspricht Überraschungen. Was die Switch 2 betrifft, so hat Nintendo noch keine genauen Details zur Enthüllung der Konsole bekannt gegeben. Sie haben jedoch versprochen, sie vor Ende des Geschäftsjahres 2024 offiziell zu enthüllen. Es bleibt also spannend abzuwarten, wann genau wir mehr erfahren werden.

Neueste Informationen deuten darauf hin, dass Mario Kart 9 als Starttitel für die Konsole erscheinen könnte.

Werbung

Quelle: youtube.com via Nate the Hate