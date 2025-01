Mario Kart 9: Leak deutet auf Release in 2025 hin

Disclaimer: Diese Informationen zu Mario Kart 9 basieren auf Gerüchten und Leaks und sollten mit Vorsicht betrachtet werden.

Ein neuer Bericht hat unter Nintendo-Fans für große Aufregung gesorgt. Laut diesem Bericht soll Mario Kart 9 ein bedeutender Starttitel für die mit Spannung erwartete Nintendo Switch 2 am 3. März 2025 sein. Gerüchten zufolge wird das Mario Kart-Spiel zusammen mit anderen großen Titeln wie Microsoft Flight Simulator 2025 oder Halo veröffentlicht.

Diese Enthüllung kam für viele überraschend, da zuvor spekuliert wurde, dass ein neues 3D-Mario-Spiel das Hauptspiel im Launch-Lineup sein würde, und der Titel erst später erscheinen würde, ähnlich wie es mit Mario Kart 8 Deluxe und der ursprünglichen Nintendo Switch war.

Doch dieser neue Bericht stellt diese Annahme auf den Kopf und legt nahe, dass Mario Kart 9 im Mittelpunkt stehen wird. Ein möglicher Veröffentlichungstermin folgt auf die Online-Entdeckung eines neuen Nintendo Switch 2-Zubehörs, mit dem man einen Joy-Con in ein Lenkrad verwandeln kann, um ein intensiveres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Ein Leaker namens Average Lucia Fanatic hat unter Fans für Aufsehen gesorgt, da er sich in den letzten Monaten einen Ruf für seine genaue Vorhersagen erworben hat. Er hat bereits Details zur PS5 Pro und zum Nintendo Alarmo korrekt durchsickern lassen. In seinem neuesten Leak behauptet er, dass sowohl die Nintendo Switch 2 als auch Mario Kart 9 am 3. März 2025 erscheinen sollen, was an das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum der Switch am 3. März 2017 erinnert.

Mario Kart 9 könnte ein wichtiger Starttitel für die Switch 2 werden

Die Entscheidung, das Game als Launch-Titel zu nutzen, deutet darauf hin, dass Nintendo einen starken Start für die Switch 2 sicherstellen möchte. Die Mario Kart-Franchise war schon immer ein großer Erfolg, und Mario Kart 8 Deluxe zählt zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten. Ein neuer Teil der Serie könnte diesen Erfolg wiederholen und die Verkaufszahlen der Konsole steigern sowie die Attraktivität der Switch 2 erhöhen.

Wenn sich die Gerüchte bestätigen, könnte die gleichzeitige Veröffentlichung von Mario Kart 9 und der Nintendo Switch 2 tatsächlich den Erfolg beider Produkte entscheidend beeinflussen. Während die Fans gespannt auf eine offizielle Bestätigung von Nintendo warten, hat das Veröffentlichungsdatum am 3. März die Spielewelt schon ordentlich aufgewühlt. Sollte die Switch 2 tatsächlich noch diesen Monat enthüllt werden, werden die Fans nicht lange auf Klarheit warten müssen, ob Mario Kart 9 tatsächlich das Start-Lineup anführen wird.

Quelle: Gamerant