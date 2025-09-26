Final Fantasy 7 Remake Part 3: Frische Details über das geplante Spiel, direkt vom Game-Director

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie geht es mit Final Fantasy 7 Remake Part 3 weiter? Die Fans von Final Fantasy 7 warten gespannt auf den Abschluss der Remake-Trilogie. Nach dem gefeierten Remake und dem erfolgreichen Nachfolger Rebirth blickt nun alles auf den dritten Teil, der das große Finale darstellen soll. Doch wie viel hat Square Enix bislang verraten? Und welches Thema wird diesmal im Mittelpunkt stehen?

Naoki Hamaguchi, Director der Trilogie, hat in einem Interview erste Hinweise gegeben. Dabei ging es um ein Schlagwort, das sowohl Gameplay als auch Story prägen wird. Wer die bisherigen Teile kennt, weiß: Diese Schlüsselwörter waren alles andere als belanglos.

Werbung

Welches Schlüsselwort bestimmt das Finale?

Hamaguchi bestätigte, dass das Team das Schlüsselwort für „Part 3“ bereits festgelegt hat. Es soll als Leitmotiv für Story und Spielmechanik dienen, genauso wie zuvor bei den beiden Vorgängern.

Im Remake lautete das Schlagwort „Reunion“. Hier sollten Spieler mit den Charakteren und der Welt von Midgar wieder vertraut gemacht werden.

lautete das Schlagwort „Reunion“. Hier sollten Spieler mit den Charakteren und der Welt von Midgar wieder vertraut gemacht werden. In Rebirth stand „Bonds“ im Mittelpunkt, also die Bande zwischen den Figuren, die während des Abenteuers stärker wurden.

Für Teil 3 gibt es also wieder ein solches Schlüsselwort, doch Hamaguchi verriet es bewusst nicht. Er deutete lediglich an, dass es sich in ersten spielbaren Builds bereits klar erkennen lasse (via JPGames.de).

Einige Fans rätseln bereits, welches Schlüsselwort Square Enix für das große Finale gewählt hat. Wenn man die bisherigen Teile betrachtet, könnte man vermuten, dass es diesmal um ein besonders grundlegendes Thema geht. Mein persönlicher Geheimtipp: Es könnte etwas in Richtung „Wahrheit“ sein – ein Begriff, der sowohl zur inneren Reise der Figuren als auch zum unvermeidbaren Showdown passt. Ohne zu viel zu verraten, für all jene die das Original nicht gespielt haben…

Werbung

Wann erscheint Final Fantasy 7 Remake Part 3?

Square Enix arbeitet aktuell mit Hochdruck am Finale, doch ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch aus. Klar ist nur: Das Spiel soll direkt an die Geschehnisse von Rebirth anschließen und zwar am legendären Schauplatz der Forgotten Capital.

Schon zuvor ließ Hamaguchi durchblicken, dass es einen internen Zeitplan gibt. Offiziell genannt wurde er aber nicht. Interessant ist, dass Part 3 beim Tokyo Game Show 2025-Line-up fehlt. Trotzdem versprach Hamaguchi, dass die Fans nicht allzu lange auf Neuigkeiten warten müssen.

Auf welchen Plattformen wird Teil 3 erscheinen?

Eine weitere spannende Frage betrifft die Plattformen. Während das erste Remake und Rebirth noch zeitexklusiv für die PlayStation erschienen, verfolgt Square Enix inzwischen eine andere Strategie.

Remake wird am 22. Januar 2026 auch für die Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

wird am auch für die Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Die gesamte Trilogie soll auf diesen Plattformen erscheinen.

Unklar bleibt allerdings, ob Part 3 erneut zuerst auf PlayStation startet oder gleich als Multi-Plattform-Release erscheint. Square Enix hält sich hier bedeckt, doch der Trend geht klar in Richtung gleichzeitiger Veröffentlichung.

Warum wird Part 3 der Höhepunkt der Saga?

Laut Hamaguchi soll der dritte Teil der dramatische Höhepunkt des gesamten Projekts werden. Er sprach von einem „großartigen Abschluss“ und bestätigte, dass es der Climax der Geschichte sein wird.

Werbung

Damit steht fest: Square Enix plant nicht nur eine Fortsetzung, sondern einen echten Abschluss der Remake-Saga. Fans dürfen sich also auf emotionale Höhepunkte, epische Kämpfe und einen würdigen Abschied von Cloud, Tifa, Aerith und Co. einstellen.

Auch wenn Square Enix das große Geheimnis um das Schlüsselwort noch nicht lüften will, steht fest: Final Fantasy 7 Remake Part 3 wird ein Meilenstein für Fans der Reihe. Was dich im Finale erwartet, wenn du das Original nicht gespielt hast, erfährst du ebenfalls bei uns.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!