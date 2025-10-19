Square Enix zeigt Switch 2-Version von Final Fantasy 7 Remake im Vergleich

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Square Enix hat erstmals ein offizielles Vergleichsvideo veröffentlicht, das die Nintendo-Switch-2-Version von Final Fantasy 7 Remake direkt den Versionen auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC gegenüberstellt. Das Rollenspiel zählt zu den bedeutendsten Third-Party-Veröffentlichungen auf Nintendos kommender Konsole und könnte zeigen, wie leistungsfähig das neue System wirklich ist.

Das Video, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Square Enix erschien, zeigt die Switch 2-Version im TV-Modus. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die grafische Qualität überraschend nah an den Versionen für PS5 und Xbox Series X bleibt. Die Beleuchtung, die Texturen und die allgemeine Atmosphäre wurden offenbar mit großer Sorgfalt an die Hardware angepasst. Regisseur Naoki Hamaguchi erklärte, dass die Switch 2-Version eine ähnliche Lichtdarstellung nutzt wie die PS5, um die bekannten Szenen noch lebendiger wirken zu lassen.

Stabile Leistung statt Kompromisse

Die Performance der Switch 2-Version war im Vorfeld ein großer Diskussionspunkt. Frühere Demos anderer Spiele, wie etwa Elden Ring, sorgten für Skepsis, da dort starke Framerate-Einbrüche beobachtet wurden. Bei Final Fantasy 7 Remake scheint dieses Problem jedoch nicht zu bestehen: Laut Square Enix läuft das Spiel stabil mit 30 Bildern pro Sekunde, was das neue Vergleichsvideo untermauert.

In puncto Grafikqualität gibt es zwar kleinere Abstriche, etwa bei Bodentexturen und Umgebungsdetails, doch der Gesamteindruck bleibt hochwertig. Selbst in actionreichen Momenten hält die Switch-2-Version die visuelle Konsistenz, ohne merkliche Verzögerungen oder starke Einbrüche. Das zeigt, dass die Nintendo Switch 2 deutlich leistungsfähiger ist, als viele bisher angenommen haben.

Story-Fokus und exklusive Boni

Neben der technischen Umsetzung bringt die neue Version auch spielerische Neuerungen. Der sogenannte „Streamlined Mode“ richtet sich an Spieler, die sich stärker auf die Geschichte konzentrieren möchten und weniger Wert auf komplexe Kämpfe legen. Käufer der digitalen Version erhalten außerdem einen besonderen Bonus: Für begrenzte Zeit wird das originale Final Fantasy 7 kostenlos beigelegt, ein nettes Extra für Fans, die die Wurzeln des Klassikers erleben wollen.

Final Fantasy 7 Remake erscheint am 22. Januar für die Nintendo Switch 2. Außerdem wurde bestätigt, dass auch der Nachfolger Final Fantasy 7 Rebirth im Jahr 2026 für Nintendos neue Konsole erscheinen wird. Der dritte Teil der Remake-Trilogie befindet sich bereits in Entwicklung. Square Enix liefert damit ein klares Signal: Auch auf der Switch 2 dürfen sich Rollenspielfans auf technisch beeindruckende Umsetzungen freuen.

