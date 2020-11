Final Fantasy 7 Remake soll ein Kapitel mit Tifa in der Hauptrolle gestrichen haben

Final Fantasy 7 Remake - (C) Square Enix

Als Final Fantasy 7 Remake Anfang dieses Jahres startete, konnten viele Fans nicht genug von seinen zurückkehrenden Charakteren bekommen. Cloud, Aerith und Barret machten bei ihren hochauflösenden Debüts einen großartigen Eindruck. Square Enix nahm sich die Zeit, um ihre skurrilen Persönlichkeiten und die lustige Dynamik zwischen ihnen besser zu verdeutlichen. Doch eine Geschichte bleibt nicht erfüllt, jene von Tifa in Final Fantasy 7 Remake.

Nur wenige dieser Charaktere stachen so hervor wie Tifa, und das willensstarke Avalanche-Mitglied wurde schnell zu einem festen Favoriten unter den Fans. Interessanterweise scheint Square Enix erwogen zu haben, dem geliebten Mitglied der Gruppe an einem Punkt noch mehr Zeit zu geben. Das japanische Buch Final Fantasy 7 Remake Material Ultimania enthüllt ein vermeintliches Kapitel, in dem Tifa die Hauptrolle spielte.

Das von aitaikimochi auf Twitter übersetzte Final Fantasy 7 Remake-Buch enthüllt ein Szenario, das stattgefunden hat, nachdem Tifa und Cloud in Reactor 5 getrennt wurden. Laut der Übersetzung von aitaikimochi bestand die Idee darin, „die Anfänge der Tragödie zu zeigen“ und Tifa gleichzeitig Screenzeit zu geben, um in der Hauptrolle eines einzigartigen Szenarios zu glänzen.

Level Designer Hioki says Tifa was supposed to take the lead for a special mission that took place after she was separated from Cloud at the Sector 5 reactor. The scenario would have taken place around Ch. 7 or 8 and would connect to why she was heading to Don Corneo's place. pic.twitter.com/8MpV6cR1SD — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 30, 2020

Jessie would brief Tifa on the supposed devastating plans regarding the Sector 7 plate. There would also be some suspicious activity in the slums where the player would wonder what exactly is going on? — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 30, 2020

The third part of the scenario would have involved showing more about Marle, Marlene, Jessie, Biggs, and Wedge and their own charm as well. It would also touch upon Tifa's doubt and unease at Cloud's disappearance. It would also have more lore about Avalanche's ties with Wutai. — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 30, 2020

Final Fantasy 7 Remake: Was passiert im Tifa-Kapitel?

Es würde angeblich damit beginnen, dass Tifa Jessie trifft, etwas über die Pläne von Sektor 7 erfährt und verdächtige Aktivitäten in den Slums untersucht. Es scheint, als würde das Szenario zeigen, dass Tifa sich mit einigen der bemerkenswertesten Helden des Spiels zusammengetan hat, darunter Barret, Biggs und Wedge.

Natürlich haben andere Charaktere im Spiel ähnliche Segmente wie dieses vorgeschlagene Tifa-Kapitel in Final Fantasy 7 Remake von Square Enix erhalten. Barret wird während eines der Spätspielszenarien von Cloud getrennt, wobei die Spieler die Tortur aus seiner Perspektive sehen, während Aerith eine Reihe von Filmabschnitten hat, während man Cloud nicht steuert. Hoffentlich gibt Final Fantasy Remake Episode 2 Tifa einen ähnlichen Abschnitt, in dem die Spieler die Möglichkeit haben, einige wichtige Story-Momente aus ihrer Perspektive zu erleben.

Final Fantasy 7 Remake ist jetzt auf PlayStation 4 erhältlich. Ein PS5-Update wird erwartet.