Exklusive PS5-Spiele werden bis 2022 für die PS4 erhältlich sein, so Sony

Jim Ryan, CEO von PlayStation, sprach über Sony-exklusive Spiele für die PlayStation 5 und das diese Titel bis (mindestens) 2022 auch auf der PS4 veröffentlicht werden. Mit dem Release der PS5 in wenigen Wochen könnte man annehmen, dass der PlayStation 4 schnell das Leben ausgehaucht wird – dem ist nicht so. Millionen von PS4-Spielern haben also noch einige Jahr Zeit, um auf die nächste Konsolen-Generation umzusteigen.

Die kommende PS5 hat in den letzten Monaten die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen und die PS4 etwas in den Hintergrund rutschen lassen. Dennoch wird Sony von der aktuellen – sehr erfolgreichen – Konsole nicht so schnell ablassen, auch wenn die PS5 sich anscheinend schneller verkauft als die PS4. Fans sind hungrig auf die nächste Sony-Konsole!

In einem Interview mit Gamesindustry.biz schlug Jim Ryan nachdrücklich vor, dass PlayStation 5-Spiele mindestens noch einige Jahre auf der PS4 erscheinen würden. Während des Interviews spricht Ryan einmal darüber, wie wichtig PS4-Spieler für Sony sind und wie sie sie noch eine Weile beschäftigen und glücklich machen möchten. Er scheint zu vermuten, dass exklusive PlayStation-Spiele bis 2022 noch auf der PS4 landen werden und erklärt:

„Obviously, our eyes and our horizons have lifted with regards to what’s possible with that PS4 community, based on what we’ve observed over the last six months. That can be quite powerful, because in 2021, 2022… that PS4 community that we’ve spoken about, they will be the vast majority of people on PlayStations during that time. It is crucial that we keep them engaged and happy. And the last six months have demonstrated that we could do that to an extent that we didn’t think possible when we were setting our minds pre-COVID.“