PS4 ist nicht für die Ewigkeit! Hacker finden massives Problem der Konsole

PlayStation 4-Controller: DualShock 4

Erst vor ein paar Tagen wurde die Nachricht verbreitet, dass die PlayStation Stores für PS3, PSP und PS Vita geschlossen werden. Damit wäre es dann für Spieler unmöglich digitale Spiele oder DLCs für die Konsolen zu kaufen. Auch wenn es technisch noch nicht offiziell ist, könnte das bei der PS4 deutlich drastischer ausfallen, wie ein Hacker nun herausgefunden hat. Alles liegt am PS4-Fehlercode „ERROR CE 34878-0“.

Anfang dieses Monats hat die Gruppe „Does It Play?“ einen PS4-Fehlercode mit der Bezeichnung „ERROR CE 34878-0“ geteilt. Während eine schnelle Google-Suche darauf hindeutet, dass das Spiel, das jemand gespielt hat, abgestürzt ist, behauptet die Gruppe, dass es speziell mit der CMOS-Batterie der Konsole zusammenhängt. Wenn der Akku leer ist, werden alle digitalen Dateien ohne erneute Verbindung des Servers unbrauchbar und die Wiedergabe von Discs wird sogar beendet. Für Laien ist die PS4 buchstäblich nicht mehr in der Lage, Spiele zu spielen.

Hacker Lance McDonald hat in jüngerer Zeit das Bewusstsein für das Problem geschärft und es weiter erläutert. Ihm zufolge liegt der Fehler daran, wie Trophäen funktionieren.

Auf der PS4 hängen Trophäen von der internen Uhr der Konsole ab (die Teil der CMOS-Batterie ist). Bei der Vergabe einer Trophäe wird überprüft, ob die Zeit, zu der die Trophäe verdient wurde, korrekt ist und nicht geändert wurde. Wenn dies der Fall ist, verhindert die Konsole, dass Benutzer Spiele ausführen. Dies wäre normalerweise kein Problem, da Benutzer die interne Uhr ohnehin nicht ändern können (zumindest nicht, ohne sie aktiv zu hacken), aber wie bereits erwähnt, wird die Konsole durch das Entladen der Uhrbatterie effektiv blockiert.

PS4: Gibt es eine Lösung für den Fehlercode „ERROR CE 34878-0″?

Derzeit gibt es Lösungen für das Problem. Es ist weiterhin möglich, den Akku nur auszutauschen, wenn er leer ist und die Systemuhr durch Herstellen einer Verbindung zum PlayStation Network zurückgesetzt werden kann. Aber was passiert, wie McDonald betont, wenn Sony beschließt, das PlayStation Network herunterzufahren? Angesichts der jüngsten Nachrichten über die Schließung der PS3- und PSP-Stores scheint dies fast unvermeidlich.

Das wird die nächsten Jahre sicherlich nicht passieren. Aber irgendwann, sagen wir in 5 Jahren, wird Sony wohl die PS5 am Höhepunkt sehen und die PS4 langsam hinter sich lassen. Immerhin wäre dann schon bald die nächste Konsole, die PlayStation 6 fällig. Die Tatsache, dass die PS4 dann komplett unbrauchbar ist, wäre fatal. Immerhin gibt es Spieler, die sich gerne noch an die alten Zeiten erinnern möchten, um ein altes Spiel auf der PlayStation 4 zu starten. Erst jüngst haben wir euch davon berichtet, dass jemand seine PS5 verkauft hat, um eine N64-Spielesammlung zu erhalten.

Die Sony PlayStation 4 (PS4) erschien am 15. November 2013 und folgte der PS3, die am 11. November 2006 auf dem Markt gekommen ist. Die PS5 gibt es seit 12. bzw. 19. November 2020 weltweit.