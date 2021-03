Spieler verkauft PS5 um seine N64-Sammlung zurückzubekommen

(PS5) - (C) Sony

Kein anderes Luxusgut ist momentan so heißumkämpft wie Sonys neuste Playstation. Die PS5 ist in den meisten Teilend er Welt restlos ausverkauft. Und das schon nahezu durchgehend seit dem Release im November 2020. Erst neulich schaffte es ein Kontingent der neuen Konsolen auf die Online-Plattform Amazon. Innerhalb weniger Minuten waren jedoch alle verfügbaren Konsolen weg.

Wer es also geschafft hat, eine der begehrten Spielekonsolen sein Eigen zu nenne, der kann von Glück reden. Es wirkt also umso mehr erstaunlich, dass ein Playstation-Spieler nun beschlossen hat, seine wertvolle Ware quasi einzutauschen. Und zwar gegen nichts anderes als einen 25-jährigen N64 samt einer bescheidenen Spielesammlung. Also was genau steckt hinter der Entscheidung?

PS5 gegen N64: Warum?

Die Person, die für den PS5-Tausch verantwortlich ist, nannte dafür eine Passion und Leidenschaft aus der Kindheit. Ausführlich beschreibt der ResetEra-Nutzer ,,Traxus“ (via Gamingbible) wie seine Liebe erneut entfacht wurde, als er einen kaputte CRT-Fernseher auf der Straße gefunden hat. Sofort erwachte in ihm der Wunsch, seine N64-Kollektion aus seiner Kindheit wiederherzustellen. Und er nahm sich vor, alles dafür zu tun.

Also verkaufte er seine PS5 Digital Edition ,,für einen kleinen Profit“, wie er zugab und unterstütze damit seine ,,lähmende Depression“. Auch wenn er anmerkte, dass seine Ehefrau absolut kein Verständnis dafür zeigte.

Er betont aber auch, dass er die Playstation 5 liebt. So hätte sie ihn – in der kurzen Zeit, die sie miteinander hatten – sehr überzeugt. Er würde sich vermutlich auch erneut eine der neuen Konsolen kaufen, wenn sie irgendwann in der Zukunft besser verfügbar sind. Bereut er also seine Entscheidung?

Neue Konsole oder alte Gefühle

Davon kann nicht die Rede sein. Jeder kennt es vermutlich, der in seiner Kindheit selbst Lieblingsspiele hatte. Nie wird eine neue, bessere und effektivere Konsole die selben nostalgischen Gefühle hervorrufen, wie es Erinnerungen aus der Kindheit vermögen. Die Chance, diese Erfahrungen noch einmal sammeln zu können, lässt man sich vermutlich nicht so leicht entgehen. Und wer weiß, vielleicht tauscht jemand in zwanzig Jahren seine nagelneue Playstation 7 gegen eine PS5 aus der Kindheit.