The Last of Us 2 (PS4): Soviel Festplatten-Speicherplatz wird benötigt

Nun wissen wir wieviel Speicherplatz der zweite Teil von The Last of Us benötigt - (C) Naughty Dog

Naughty Dog hat im Vorfeld des Starts von The Last of Us 2 behauptet, dass es das größte und ehrgeizigste Spiel sein wird, das sie jemals gemacht haben, und die Dateigröße des Spiels scheint dies widerzuspiegeln. Fans sollten ihren Speicher aufräumen!

Gemäß den Details auf der Hauptseite des Spiels auf der offiziellen PlayStation-Website, auf der es jetzt – wieder – vorbestellt werden kann, benötigt Naughty Dogs bevorstehendes Action-Adventure-Ungetüm mindestens 100 GB freien Speicherplatz auf dem Speicher der PS4. In der Zwischenzeit wird die physische Veröffentlichung auf zwei Blu-ray-Discs natürlich ähnlich umfangreich sein.

The Last of Us 2: Achterbahn-Fahrt für Fans.

Der letzte Monat war eine absolute Achterbahnfahrt für den zweiten Teil von The Last of Us und diejenigen, die sich darauf freuen. Nachdem sich die Geschichte des Spiels aufgrund logistischer Probleme aufgrund der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit gegenüber dem Start im Mai verzögert hatte, wurde die Story des Spiels vollständig im Internet veröffentlicht. Kurz darauf kündigte Sony einen neuen Veröffentlichungstermin für das Spiel an, während Naughty Dog die Fans gewarnt hat, sich vor den genannten Spoilern zu hüten, die online herumschwirren.

100 Gigabyte sind nicht genug

Je nach Lokalisierungsdaten können sogar noch ein paar Gigabyste dazukommen. Damit wird das kommende Abenteuer von Ellie für die PS4 zum größten exklusiven Spiel auf der Plattform. Zumindest wenn man den Festplatten-Speicherplatz vergleicht. Zum Vergleich: The Last of Us Remastered benötigte “nur” 50 GB Speicherplatz. Ein anderer Naughty Dog-Titel, Uncharted 4 – bis 4. Mai noch kostenlos für PlayStation Plus verfügbar, wiegt ebenfalls 50 GB.

Wie lange dauert die Spielzeit von The Last of Us 2?

In einem frühen Video-Interview gab Naughty Dogs Narrative Lead, Haley Gross, an, dass TLoU2 ungefähr 50% größer ist als sein Vorgänger. Damit habe er nicht nur die Spielzeit gemeint, wie sich aufgrund des benötigten Speicherplatzes auch zeigt. Somit sollte die durchschnittliche Spielzeit etwa 23 Stunden dauern. Zum Vergleich: der erste Teil sorgte für ungefähr 15 Stunden Spielzeit. Die richtigen Zahlen haben wir natürlich erst dann, wenn wir es selbst durchgespielt haben. Natürlich hängt die Länge auch vom Spielstil ab, ob wir alles erkunden möchten oder einen Speedrun probieren.

Fans müssen nicht mehr lange warten. The Last of Us 2 wird am 19. Juni exklusiv für die PS4 veröffentlicht.