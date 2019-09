The Last of Us Part 2 erscheint in 2 Etappen, weil das Game um 50% größer wird

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Es ist bekannt: The Last of Us Part 2 wird das größte und umfangreichste Videospiel das Entwickler Naughty Dog jemals auf die Menschheit loslassen wird. Immerhin benötigt der kommende PS4-Blockbuster gleich zwei Blu-rays. Das zeigt natürlich auch den Umfang. Zu diesem hatte Naughty Dog nun in einem Interview die passende Antwort.

Im Video-Gespräch mit GamerBraves gab der Narrative Lead von Naughty Dog, Haley Gross, bekannt, das The Last of Us Part 2 etwa 50% größer ist als der Vorgänger-Titel. Ursprünglich erschien der Titel 2013 für die PS3, anschließend als Remastered-Version für die PS4. Mit dem Umfang ist nicht nur die Spielzeit gemeint:

“Das Spiel ist etwa 50% größer, aber es ist gigantisch, nicht nur in der Länge, sondern auch alle unsere Level sind größer und weiter. Wir haben mehr Zwischensequenzen, wir haben mehr Charaktere, wir haben mehr Animationen. Wir haben ein umfangreicheres Nahkampf-System, in jeder Hinsicht ist das Spiel größer und besser.”

Eine Aussage die man natürlich nicht so erwartet hat. Sarkasmus Ende! Nach dieser Rechnung nach benötigt man für den Einzelspieler-Modus rund einen Tag, also knapp über 23 Stunden – um genau zu sein. Immerhin wies der Vorgänger eine Spielzeit von etwa 15 Stunden aus. Egal wie lange, es wird auf jeden Fall äußerst brutal – wie wir schon gehört haben.

Die interessante Geschichte beim Umfang des Spiels geht beim Multiplayer-Part weiter. Denn dieser ist im Laufe der Entwicklung so gewachsen, dass man ihn zum Start am 21. Februar 2020 gleich gar nicht ausliefert. Sonst wärte wohl das Abenteuer rund um Ellie erst zum PS5-Start fertig. Stattdessen bringt Naughty Dog gleich einen eigenen Multiplayer-Ableger. Ob dieser seperat oder als kostenloser DLC erscheint? Das steht noch in den Sternen!