The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima: Neue Release-Termine von Sony

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Tokio – Sony hat nach der Verschiebung von The Last of Us 2 (Naughty Dog) einen neuen Termin für den Blockbuster-PS4-Titel von Naughty Dog gefunden. Ghost of Tsushima-Fans wird es nicht freuen: es ist nämlich der Termin des Spiels von Sucker Punch.

The Last of Us 2 erscheint noch vor der “Sommerpause” für die PS4

Das Action-Adventure von Naughty Dog, The Last of Us 2, hätte ursprünglich Ende Mai für die PS4 erscheinen sollen. Allerdings gab es logistische Probleme für Sony, aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie und das Spiel wurde gemeinsam mit Iron Man VR (PSVR) auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Spiel der Uncharted-Macher hat nun den Release-Termin von Ghost of Tsushima erhalten, dass erst am 17. Juli für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Demnach erscheint TLoU 2 am 26. Juni, also kein ganzes Monat später als ursprünglich geplant. Es wurde bereits gemunkelt, dass der Naughty Dog-Titel ein Launch-Titel für die PS5 wird, dem ist nicht so. Die Theorie, dass TLoU2 den Release-Termin von Ghost of Tsushima erhalten wird, wurde bereits kurz nach der Verschiebung von Fans aufgestellt. Damit haben beide Entwickler-Teams Zeit ihre Games noch ein wenig zu polieren. Für das Naughty Dog-Spiel wird die Gold-Status-Meldung früher oder später die nächsten Wochen kommen.

Updated release dates: The Last of Us Part II and Ghost of Tsushima come to PS4 this summer: https://t.co/RvMfBI8nxL pic.twitter.com/5AAPgO6tFw — PlayStation (@PlayStation) April 27, 2020

In Tokio ist man sich anscheinend noch nicht einig, wann der PSVR-Titel Iron Man VR erscheinen wird. Dieser wurde gemeinsam mit TLoU2 auf unbestimmte Zeit verzögert. Bislang gibt es noch kein Lebenszeichen. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten!

Naught Dog-Mitarbeiter verbreitet Leaks im Web

Ein aufgebrachter Naughty Dog-Mitarbeiter hat nun sogar das Ende des Spiels vorab verraten und ins Web gestellt. Nicht nur das, sogar alle Zwischensequenzen des Spiels schwirren im Netz umher. Im ResetEra-Forum gibt es alle Details zum Spiel. Sony und der Entwickler haben sich bislang noch nicht zu Wort gemeldet. Ob nun die Crunch-Kultur des Unternehmens die Folgen für den Akt des wütenden Mitarbeiters sind oder nicht sei dahingestellt. Gut finden wir es nicht und möchten euch an dieser Stelle auch warnen, euch das Spielvergnügen zu mindern!