The Last of Us Part 2 – Jeder einzelne Charakter und Feind hat einen tatsächlichen Herzschlag

03.10.2019

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

In den letzten Tagen hat Naughty Dog viel über den „Kreislauf der Gewalt“ gesprochen, der als treibende Kraft für die Geschichte von The Last of Us Part 2 fungiert, und darüber, wie sich dies auch auf das Gameplay auswirkt. Die Arbeit hinter den Kulissen wurde grundlegend verbessert, damit sich der Kampf natürlicher und lebendiger anfühlt. Man “fühlt” wenn man Gewalt anwendet. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie das Spiel dies erreichen kann. Zum Beispiel werden große Verbesserungen an der künstlichen Intelligenz vorgenommen, um Gegner (und Gefährten) wettbewerbsfähiger und effizienter zu machen, und an den Animationen des Spiels, um jede Bewegung wahrscheinlich und nahtlos erscheinen zu lassen. Aber es gibt auch andere Details, wie zum Beispiel eine bessere Kommunikation miteinander oder jeder von ihnen hat seinen eigenen Namen, der ihnen die Menschlichkeit verleiht. Diese Liebe zum Detail konnte man nur von Naughty Dog erwarten. “Gerade jede Facette des Spiels hat ein neues Level aktualisiert”, erklärte Co-Regisseur Anthony Newman im Gespräch mit Polygon. “Eines davon ist das Audio, bei dem ich nicht sicher bin, ob du es bemerkt hast, aber als Ellie herumspringt und sich dann niederlässt, wird sie irgendwie [schwer atmend nachahmt] wieder zu Atem kommen. “Was hinter den Kulissen passiert, ist, dass [Ellie] eine Herzfrequenz hat, die auf und ab schwankt. Es steigt, wenn man sprintet, es steigt, wenn man im Nahkampf ist, es steigt, wenn man Schaden erleidet, und es steigt in der Gegenwart von Feinden. ” “Es war unglaublich, dass ich mit Clickers besser als je zuvor Katz und Maus spielen konnte, weil ich sie anhand der Geräusche, die sie machen, irgendwie verstehen kann”, fuhr Newman fort. „Und die Menschen werden dasselbe mit Atmen und Sprinten und so machen. “Also haben unsere menschlichen Feinde nicht nur Namen, sie haben Herzen!” Auch dies ist die Art von obsessiver Liebe zum Detail, die Naughty Dog für die kommende Fortsetzung anstrebt – wie es Teil des Kurses für sie ist. Sie sagten, dies sei ihr ehrgeizigstes Spiel aller Zeiten und in jeder Hinsicht größer und besser, und solche Dinge verleihen diesen Aussagen Glaubwürdigkeit. The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 für die PS4.