The Last of Us 2: Ihr habt es nicht durchgespielt? Kein Problem!

Bildquelle: Wikipedia (C) William Tung / Naughty Dog

Inmitten der Kontroverse um The Last of Us 2 nahm sich ein Fan, der das Spiel wirklich genoss, Zeit, um ein einzigartig animiertes YouTube-Video zu erstellen. Die schlechten Kritiken vieler Spieler konzentrierten sich eher auf die Geschichte des Spiels als auf das Gameplay. Daher ist dieser kurze Clip für alle The Last of Us-Fans interessant, unabhängig davon, wie man das Spiel empfunden hat.

Das Video enthält jedoch Spoiler für das gesamte Naughty Dog-Spiel, ebenso wie der Rest dieses Artikels.

The Last of Us 2: Nicht durchgespielt? Mit diesem Video könnt ihr mitreden…

Ein Großteil der Geschichte von The Last of Us 2 dreht sich um Ellie und ihre Beziehung zu Joel. Sein Tod führt Ellie auf eine ungewöhnliche Reise der Rache, da sich die Beziehung zwischen Joel und Ellie im Laufe der Jahre auf vielfältige Weise entwickelt hat. Das animierte Video vereinfacht die Geschichte. Auf einmal wird uns alles viel „klarer“.

Der zweite Eintrag in die The Last of Us-Serie war das meistverkaufte Spiel im Juni 2020. Trotzdem sind sich die Fans des PS4-Spiels noch nicht über den Verlauf der Geschichte einig. Die Dinge, die im Spiel passieren, machen durchaus Sinn, gefallen aber nicht allen Spielern. Genau das fängt Circletoons in seinem YouTube-Video ein. Doch seht selbst.

Das Naughty Dog-Meisterwerk „in a Nutshell“

Trotz der Abneigung der Fans über das Ende des Spiels hat Neil Druckmann, der Regisseur des Action-Adventures, offenbart, dass der Titel noch viel „dunkler“ hätte enden können. Wie in Circletoons Video gezeigt wird, ist Ellie bestrebt, die Dinge mit Abby in einem fairen Kampf zu regeln. Die Dinge gerieten soweit aus dem Ruder, dass die Synchronsprecherin mit Morddrohungen angefeindet wurde.

Neil Druckmanns einzigartige Geschichte steckt voller versteckter Handlungsdetails im Spiel, die die Handlung erweitern und die Welt weiter ausbauen. Obwohl das Spiel eine un-traditionelle, konsequente und einzigartige Geschichte hat, kann es trotz der düsteren Untertöne, die im Spiel präsentiert werden, ein glücklicheres Ende haben.

„Menschen zu töten ist falsch!“ – Und in diesem Spiel fühlen sich die Gegner wirklich wie Menschen an.

The Last of Us 2 ist jetzt für die Sony PlayStation 4 exklusiv verfügbar. Jedes Kapitel ist dabei für die Fans etwas ganz besonderes.