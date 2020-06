The Last of Us 2 (PS4): Wie viele Kapitel gibt es?

The Last of Us 2 ist endlich da und das Spiel wird die Spieler durch eine epische Geschichte führen, die eine Vielzahl verschiedener Kapitel umfasst.

Sieben Jahre nach dem Original wurde The Last of Us 2 endlich veröffentlicht. Obwohl seine Ankunft mit einer Vielzahl von Review-Debatten behaftet ist, wird das Spiel von Fach-Kritikern gut aufgenommen. Spieler können eine weitere gewalttätige, dramatische Saga in den postapokalyptischen Vereinigten Staaten erwarten. Es wird eine lange Reise bis zum Ende sein, aber für diejenigen, die sich fragen, wie lange es dauert, finden ihr hier eine Liste aller Kapitel im Spiel, um Klarheit zu schaffen. Es gibt einige Kapitel im Spiel. Hier eine komplette Auflistung, ohne großartige Spoiler. Jackson Prologue

Waking Up

The Overlook

Patrol

The Horde

The Chalet

Packing Up Seattle Day 1 The Gate

Downtown

Eastbrook Elementary

Capitol Hill

Channel 13

The Tunnels

The Theatre

The Birthday Gift Seattle Day 2 Hillcrest

Finding Strings

The Seraphites

St. Mary’s Hospital Seattle Day 3 Road to the Aquarium

The Flooded City

Infiltration The Park Tracking Lesson Seattle Day 1 The Stadium

On Foot

The Forward Base

The Aquarium

Hostile Territory

Winter Visit

The Forest

The Coast

Return to the Coast Seattle Day 2 The Shortcut

The Descent

Ground Zero

Return to the Aquarium Seattle Day 3 The Marina

The Island

The Escape

The Confrontation The Farm The Farm Santa Barbara 2425 Constance

Pushing Inland

The Resort

The Beach The Farm Epilogue The Last of Us 2: Jeder Spieler macht es anders Das Aufteilen des Spiels in kleinere Abschnitte ist hilfreich für Spieler, die nach Sammlerstücken suchen, da es viel zu finden gibt. Es gibt beispielsweise die 8 versteckten Trainingshandbücher, mit denen die Spieler neue Fähigkeitsbäume erlernen können. Wie beim vorherigen Spiel müssen einige wichtige Entscheidungen getroffen werden, was aktualisiert werden soll. Einige Upgrades sind vorteilhafter als andere und es gibt Einschränkungen. Jeder Spieler hat seine eigene Art, das Spiel zu spielen, aber er sollte sich überlegen, welche Fähigkeiten er zuerst verbessern möchte. Entweder Stealth oder Flammenwerfer. Diese Entscheidung müsst ihr selbst treffen. The Last of Us 2 ist ab sofort exklusiv für PS4 erhältlich. Quelle: Push Square

