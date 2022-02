Last of Us 2: Factions – Multiplayer-Skins entdeckt

Auf einen neuen The Last of Us-Multiplayer ála "Factions 2" würden sich die Fans sicherlich freuen! - (C) Naughty Dog; Bildmontage - DailyGame

Von dem schon seit längerem angekündigte Multiplayer-Modus wurde noch nichts gezeigt. Nun hat ein findiger Modder vermutliche Multiplayer-Skins in den Daten von The Last of Us Part 2 entdeckt. Diese könnten für den Multiplayer-Modus, welcher Factions lautet, verwendet werden.

Factions

Naughty Dog arbeitet bekannterweise schon länger an einem Multiplayer-Modus für The Last of Us Part 2. Da aber davon ansonsten so gut wie nichts durchgesickert ist, ist es überraschend, dass drei Skins in den Daten von The Last of Us Part 2 entdeckt worden sind. Ein Modder hat nun diese Daten im Spiel entdeckt und gleichzeitig zum Laufen gebracht. Die Entdeckung stellt er mit allen Details in folgendem Youtube-Video dar:

Advertisment

Räuber und Gendarm

Während der erste Skin ein Polizisten-Skin darstellt, scheinen die anderen ein Skin für Aufständische darzustellen. Skin Nummer 1 ist hellbau und hat Polizei auf der Front- und Rückseite geschrieben. Der zweite Skin lautet auf Level 2 Rüstung und zeigt eine aufständige Ellie zu zeigen.. Der dritte Skin ähnelt dem zweiten, allerdings mit einem Camouflage-Muster.

Vielleicht sind das Leaks

Leider haben wir bis noch keinen Trailer bekommen, aber nun sehen wir, wie man sich das ganze bei Naughty Dog vorstellen mag. Dank dem wirklich ausgetüfftltem Kampfsystem des Titels dürften mit dem The Last of Us Part 2: Faction Modus wir einen sehr viel versprechenden Local- und Online Multiplayer-Brawl Titel bekommen. Vermutlich wird des Modus wie bei anderen Titeln eine Vielzahl von kreativen Skins versehen. Es könnte sich hierbei um finale Skins oder nur um Platzhalter handeln. Da diese drei Skins in The Last of Us: Part 2 keine Verwendung gefunden haben, scheint dieser Plan einen Multiplayer-Modus zu schaffen schon von Anfang an gemacht worden zu sein.

Der PS4 Titel The Last of Us Part 2 ist dank seiner Abwärtskompatibilität für die PS5 spielbar.

Auch eine reale Serie von The Last of Us soll 2023 erscheinen.

Quelle: youtube.com via Speclizer​​