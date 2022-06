The Last of Us 2: Eastereggs auf den Waffen entdeckt

The Last of Us Part 2 -©Naughty Dog

Ein aufmerksamer Spieler von The Last of Us 2 hat auf Abby’s Pistole eine Gravur mit einer Nummer entdeckt, welche ihm sehr bekannt vorkam. Dabei handelt es sich nicht um die einzige Gravur.

So viele Details

The Last of Us 2 ist schon seit langem auf dem Markt und noch immer werden neue versteckte Details, genannt Eastereggs, entdeckt. Kein Wunder, schließlich hat sich Naughty Dog mit diesem Monster-Titel selber übertroffen. Kein Videospiel hat bis dato so viele Videospiel-des-Jahres-Titel eingeheimst, wie diese Fortsetzung, welche sich um Rache und Menschlichkeit dreht.

An die Waffen

Während des Spieles können die Waffen verbessert werden. Dabei wird man auch Zeuge, wie die Powerfrauen Ellie oder Abby ihre Waffen auch reinigen. Mit dem Reinigen glänzen nicht nur die Pistolen, auch die Waffennummern werden sichtbar. Wenn man Abbys Militärpistole mit einem Zoom genauer betrachtet, dann kann man dessen Seriennummer lesen. Die Seriennummer dieser Waffe lautet: 6-14-2K13, was man eindeutig auch als 14. Juni 2013 verstehen kann. Dieses Datum ist das Veröffentlichungsdatum des ersten Titels The Last of Us im Jahr 2013.

Weitere Seriennummern versteckt

Das ist noch nicht alles. Es ist noch eine weitere Seriennummer zu finden: 11-19-2K07, welche eindeutig den 19. November 2007 markiert. Dabei handelt es sich um das Veröffentlichungsdatum des allerersten Teils der Uncharted Serie: Uncharted: Drakes Fortunes. Die Uncharted Reihe gilt nämlich als das erste große Zugpferd von Naughty Dog, welches lange vor der The Last of Us Reihe die Videospielwelt erobert hat.

The Last of Us Part 2 ist auf der PS4 erhältlich. Diese Version ist auch auf der PS5 spielbar.

The Last of Us wird weitergehen

Die Macher haben mit dem The Last of Us Franchise und ihrem Studio noch einiges vor. Schließlich befindet sich für The Last of Us ein Multiplayer Titel, The Last of Us 3 und eine reale TV Fernsehserie in der Mache. Auch ein komplett neuer, eigener Fantasy Titel von Naughty Dog ist geplant.

Aufgrund der Tatsache, dass das Entwicklerstudio vergrößert worden ist, könnten sämtliche dieser genannten Titel in geringen Zeitabständen und sehr bald erscheinen. Da man aber auch wiederum die Videospielbranche kennt, weiß man, dass sogar trotz Veröffentlichungsterminen große Verschiebungen passieren können. So war das erst kürzlich bei Lego Star Wars: The Skywalker Saga oder dem noch titellosen The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 der Fall.

The Last of Us Part 2 ist dank seiner Abwärtskompatibilität für die PS5 spielbar. Erst vor Kurzem wurden neue Motion Set-Aufnahmen geteilt, die sicherlich nicht für The Last of Us 3 waren. Oder vielleicht doch?

