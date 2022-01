LEGO Star Wars: The Skywalker Saga kommt im April

Neuer Trailer und ein hoffentlich haltender Termin!

Artikel von Manuel

LEGO Star Wars - The Skywalker Saga - ©TT Games, © The LEGO® Group, STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20) - Bildquelle: ttgames.com

Das Wichtigste in Kürze LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wird der umfangreichste LEGO Titel bisher sein

Nach mehreren Verschiebungen des Titels, bekommen wir nun einen Veröffentlichungstermin am 05.04.2022.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist ab sofort für alle gängigen Plattformen vorbestellbar.