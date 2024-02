Lego Fortnite: Leak deutet auf neue Waffen und Gegner hin

Ein aktueller Lego-Fortnite-Leak enthüllt viele neue Inhalte, darunter Werkzeuge und Gegner, die in Zukunft hinzugefügt werden sollen. Fortnite hat als Teil der Partnerschaft mit Lego einen permanenten Modus eingeführt, der sich auf das Überleben und das Basteln konzentriert, anstatt auf Schießereien. Das Gameplay ähnelt dem von Minecraft. Die Spieler müssen natürliche Ressourcen sammeln, eine Basis errichten und Waffen herstellen, um generische Gegner zu überleben. Wie im blockhaften Sandkastenspiel von Mojang können die Spieler in Lego Fortnite mithilfe der Konstruktionsmechanik praktisch alles bauen.

Seit der Veröffentlichung von Kapitel 5, Season 1, haben Fortnite-Spieler Zugang zu vielen Inhalten, darunter Spielmodi, Waffen und kosmetische Gegenstände. Das monumentale Kapitel des Battle-Royale-Spiels hat eine völlig neue Karte mit einem Zug gebracht, der sich über POIs ausbreitet. Außerdem hat Fortnite vorübergehend Solid Snake und Peter Griffin aus Metal Gear Solid und Family Guy ins Spiel aufgenommen.

FNAssist hat einen neuen Lego-Fortnite-Leak veröffentlicht, der alle neuen Inhalte für den Survival-Modus in den kommenden Wochen auflistet. Die Spieler werden gegen verschiedene Feinde kämpfen, darunter Bären, Sandgräber, Skorpione und Wölfe. Die Liste zeigt auch, dass legendäre Werkzeuge, Dolchwaffen, Seilbahnen und Katapulte sowie Rohstoffe wie Diamanten, Glas und Titan hinzugefügt werden. Diese natürlichen Ressourcen werden voraussichtlich für die Herstellung von besseren Crafting-Basen und Waffen verwendet. Der Lego-Fortnite-Modus wird laut Leak neue Feinde einführen, wie den Ice Beamer, den Rift Blaster, den Horn Bettle Miniboss und den Snow Charger.

Neuer Content für Lego Fortnite in der Zukunft

Der Lego-Modus von Fortnite wird angeblich um neue Gegner und Waffen erweitert. Obendrein wird es mehr Lebensmittel geben, wie Äpfel, Karotten, Bananen und Wassermelonen, die in der blockigen Welt gefunden werden können. Neue Quest-Dorfbewohner-NPCs, Geistertruhen und Versorgungsstationen wie höherstufige Handwerksbänke werden ebenfalls hinzugefügt. Einige dieser Details stammen von den zuverlässigen Leakern iFireMonkey, ShiinaBR und FNBRNewsJP.

Basierend auf einem früheren Leak wurde bekannt, dass LEGO Fortnite in einem zukünftigen Update neue Waffen hinzufügen wird, einschließlich einer Gravity Gun. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Entwickler noch viel mehr Inhalte in den Survival-Crafting-Modus einführen werden, um die Spieler lange zu beschäftigen. In den letzten Wochen sind im Internet Leaks zu Fortnite aufgetaucht, die auf drei neue Spielmodi hindeuten. In naher Zukunft sollen Duell, Arena und Musikschlacht eingeführt werden. Es ist unklar, wann sie im Battle Royale verfügbar sein werden. Spieler können jedoch erwarten, dass sie in einem Update am Ende von Kapitel 5 Season 1 vorgestellt werden.

Worum geht es in Lego Fortnite?

Der Lego Modus von Fortnite ist ein neuer Modus, der am 7. Dezember 2023 veröffentlicht wurde. Er ist ein Survival-Crafting-Abenteuer, in dem man eine Welt aus Lego-Steinen erkunden, bauen und verteidigen kann. Man kann alleine oder mit bis zu sieben Freunden spielen und zwischen zwei Modi wählen: dem Überlebensmodus und dem Sandbox-Modus. Im Überlebensmodus muss man Ressourcen sammeln, Nahrung finden, Gegner bekämpfen und den Elementen trotzen. Im Sandbox-Modus kann man frei bauen, ohne sich um Gefahren oder Einschränkungen zu kümmern.