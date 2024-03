Lego 2K Drive erhält Update 5

Das Update 5 für Lego 2K Drive ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar. Es erweitert den Arcade-Racer von Visual Concepts um einige Neuerungen, wie beispielsweise ein neues Biome, Spielmodi und eine Vielzahl von Verbesserungen, die nahezu jeden Aspekt von Lego 2K Drive betreffen.

Ursprünglich im Mai 2023 veröffentlicht, war Lego 2K Drive der erste Titel einer Partnerschaft zwischen 2K und dem dänischen Spielzeughersteller. Diese Partnerschaft soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Ähnlich wie Lego Racers 2 aus dem Jahr 2001 bietet der Titel von 2K eine große offene Welt. Diese ist mit verschiedenen Rennveranstaltungen und Sammlerstücken gefüllt. Viele Kritiker lobten das Leveldesign und die Produktionswerte. Allerdings wurde das Spiel mit gemischtem Feedback auf den Markt gebracht. Die Live-Service-Elemente waren eine häufige Beschwerde unter den Kritikern.

Das hat Visual Concepts jedoch nicht davon abgehalten, regelmäßig neue Inhalte für Lego 2K Drive zu veröffentlichen. Der neueste Release erschien Mitte März für PC und Konsolen, zwei Monate vor dem ersten Jahrestag des Rennspiels. Das Highlight dieser neuesten Version des Spiels, die den Namen Update 5 trägt, ist der Sternengipfel. Dieses neue Biom ist nun in Bricklandia zu finden und bietet sieben Rennen, drei Herausforderungen und neun On-The-Go-Events. Als Belohnung für das Freispielen dieses Inhalts gibt es neben den obligatorischen Erfahrungspunkten auch einige neuartige Lego 2K Drive Fahrzeuge, Fahrer und Spezialflairs. Zudem gibt es eine neue Kategorie von Gegenständen, die Gameplay-Vorteile bieten.

Update 5 für Lego 2K Drive ist umfangreich

Der Patch führt neun Spezialflairs ein, die an Fahrzeugen angebracht werden können, um deren Funktionalität zu erweitern. Solche Flairs sind eine Erweiterung der Funktionalität von Fahrzeugen. Einige bieten alternative Kameraperspektiven und Sammlerstücke, die Hinweise geben, wenn sie sich in der Nähe von etwas befinden, das es wert ist, aufgesammelt zu werden. Andere bieten zusätzliche Funktionen wie Flammenwerfer, Geschwindigkeitsschübe und verbesserte Jetpack-Power-Ups, um die Auswahl an Gameplay-Optionen und Fahrzeuganpassungen in Lego 2K Drive zu erweitern.

Laut den Patch Notes von Update 5 für Lego 2K Drive müssen Spieler, die Zugang zum Stargaze Summit haben möchten, zunächst einen neuen NPC im Prospecto Valley finden. Zwei weitere Neuerungen in diesem Release sind die selbsterklärenden Spielmodi Time Trial und Goal Karts Hockey. Der letztere unterstützt sowohl den lokalen Split-Screen für zwei Spieler als auch den Online-Multiplayer für zwei Dreierteams.

Erweiterte Bestenlisten sind ebenfalls Teil des Pakets. Neu hinzugefügt wurde die Möglichkeit, modifizierte Fahrzeuge in den Creators Hub hochzuladen. Das Changelog, das Visual Concepts dem neuesten Update beigefügt hat, listet vier spezifische Stabilitätsverbesserungen und 18 Fehlerbehebungen auf. Dieser massive Zuwachs an Inhalten bestätigt den Ruf von Lego 2K Drive als eines der schwierigsten Lego-Spiele, das zu 100 % abgeschlossen werden kann.

Worum geht es im Spiel?

Lego 2K Drive ist ein Open-World-Rennspiel, das von der Lego Gruppe und 2K Games entwickelt wurde. In diesem Spiel können Spieler in einer riesigen LEGO-Welt namens Bricklandia frei herumfahren, Fahrzeuge ihrer Träume bauen und gegen wilde Rennrivalen antreten.