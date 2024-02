Gerüchte um neuen FIFA-Spielentwickler

Ein neu aufgetauchtes Gerücht besagt, dass 2K Games der Entwickler des nächsten offiziellen FIFA-Spiels sein wird. Der in Novato, Kalifornien, ansässige Publisher soll bereits seit Jahren ein Auge auf die lukrative FIFA-Lizenz geworfen haben.

2023 war das erste Jahr ohne ein neues FIFA-Spiel seit drei Jahrzehnten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 wurde die Reihe erfolgreich von Electronic Arts entwickelt und veröffentlicht. Die FIFA und EA Sports beschlossen, ihre Partnerschaft im Jahr 2022 zu beenden, nachdem sich EA Sports nicht bereit gezeigt hatte, die geforderten Lizenzgebühren zu zahlen. Nach dieser Wendung der Ereignisse lieferte EA mit FIFA 23, das im September 2022 veröffentlicht wurde, einen letzten Eintrag in die Franchise, der in seinem nun abgeschlossenen Vertrag festgelegt wurde.

Und während das Unternehmen sein Know-how im Bereich der Fußballsimulationen in die neu gestartete EA-Sports-FC-Serie einbrachte, beschloss die FIFA, sich nach einem neuen Entwicklungspartner umzusehen. Laut einem neuen Gerücht, das von dem selbsternannten “Videospielforscher” und Twitter-Nutzer Kurakasis in die Welt gesetzt wurde, soll es diesen Partner jetzt in 2K gefunden haben. Obwohl diese Person nie behauptet hat, über Insiderwissen in der Branche zu verfügen, kann sie auf eine jahrelange Erfolgsbilanz verweisen, wenn es darum geht, Scoops wie den Titel des neuen Indiana-Jones-Spiels aus öffentlichen Quellen auszugraben.

2K Sports FIFA-Gerüchte gibt es schon seit Jahren

Abweichend von seiner üblichen Vorgehensweise, hat Kurakasis seinem neuesten Leak keiner bestimmten Quelle zugeordnet. Er hat es auch vermieden, direkt zu behaupten, dass 2K der neue Entwickler der FIFA-Serie ist, und hat sich stattdessen für eine zurückhaltende Formulierung entschieden, die diese Behauptung lediglich andeutet. Die Überprüfung der IP-Anmeldungen von 2K und der Muttergesellschaft Take-Two Interactive durch Gamerant ergab keine Aktivitäten, die auf die Planung eines FIFA-Spiels durch 2K hindeuten würden. Auch die FIFA selbst hat nach ihrer Trennung von EA keine videospielebezogenen Marken angemeldet. Allerdings hat der Fußballverband bereits Mitte 2023 bestätigt, dass es ein neues Spiel ohne EA geben wird.

Der Gedanke, dass 2K Games an diesem Projekt beteiligt sein könnte, ist weder unwahrscheinlich noch neu. Zum einen kann das Unternehmen auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Sportsimulationen verweisen, denn zu seinem Portfolio gehören äußerst erfolgreiche Franchises wie NBA 2K, PGA Tour 2K und WWE 2K. Es gab auch Hinweise darauf, dass 2K den Kauf der FIFA-Lizenz in Erwägung zog, noch bevor EA offiziell beschloss, seine Exklusivrechte nicht zu verlängern.

Angesichts dieser Sachlage glauben einige Branchenbeobachter, dass 2K Sports der beste Publisher für FIFA in der Nach-EA-Ära der Serie ist. Unabhängig davon, ob diese Einschätzung zutrifft, würde die bloße Sicherung der Rechte an der Marke nicht unbedingt ausreichen, um mit EA Sports FC auf Augenhöhe konkurrieren zu können, selbst wenn das Unternehmen ein mechanisch überlegenes Spiel liefern würde. Denn EA hat keine Zeit verschwendet, um sich die exklusiven Lizenzrechte für einige der beliebtesten Fußballwettbewerbe und -mannschaften der Welt für seine neue Spieleserie zu sichern, die das Unternehmen wiederholt, als eine der treibenden Kräfte hinter dem Erfolg seiner früheren Franchise bezeichnet hat.