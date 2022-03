LEGO Star Wars: The Skywalker Saga DLCs mit Mandalorian, Rogue One, Solo und Bad Batch

LEGO Star Wars - The Skywalker Saga - ©TT Games, © The LEGO® Group, STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20) - Bildquelle: ttgames.com

Für das ultimative LEGO Star Wars Abenteuer werden gleich mehrere DLCs aus angeboten. DLCs von The Mandalorian und Solo: A Star Wars Story wird es schon ab der Veröffentlichung geben. Später sollen noch DLCs zu Rogue One: A Star Wars Story und The Bad Batch angeboten werden. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wird am 05.04.2022 auf allen gängigen Plattformen erscheinen.

Der Character-Collection-Pass

Nach der Info, dass LEGO Star Wars: The Skywalker Saga nach mehreren Jahren der Entwicklungszeit den “Goldstatus” erreicht und einem Video, welches Fans einen Einblick hinter die Kulissen gewährt hatte, folgt nun die Info das LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gleich mehrere DLCs anbietet. Obwohl der Titel schon eine gigantische Auswahl an Charakteren beinhaltet, wird der Umfang durch die DLCs um noch mehr spielbare Charaktere erweitert. Die DLCs gehören allesamt zum Character-Collection-Pass und erweitern die Galaxie um zahlreiche Lieblingscharaktere vieler Fans. Insgesamt handelt es sich um sieben verschiedene DLCs, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten erscheinen werden.

DLC Packs ab dem 5. April

Klassische Charaktere Paket

Wer einen Early-Access-Zugriff kauft, bekommt dieses DLC gleich zum Start mit folgenden klassischen Charakteren zum Steuern:

Luke Skywalker

Prinzessin Leia Organa

Han Solo

Lando Calrissian

Darth Vader

Käufer der Deluxe Edition müssen dafür bis zum 19. April warten. Da natürlich standartmäßig Figuren, wie beispielsweise Luke Skywalker und Prinzessin Leia Organa, auch im Basisspiel schon zum Spielen gibt, wird es sich hierbei um einen anderen Skin dieser mächtigen Zwillinge handeln.

The Mandalorian – die erste Staffel – Paket

Ab dem Veröffentlichungstermin von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga , dem 5. Mai wird es das The Mandalorian DLC mit folgenden Helden geben:

Din Djarin (aka Mando )

(aka ) Grogu (aka Baby Yoda )*

(aka )* Greef Karga

Cara Dune

IG-11

Kuill

*Grogu (aka Baby Yoda) darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Er wird aber nicht spielbar sein, sondern euch nur begleiten.

Wer hier ein paar Figuren vermisst, der muss sich nur gedulden: ein zweites DLC zu The Mandalorian wird einen Monat später folden.

Solo: A Star Wars Story Paket

Ebenfalls zum Start wird es bei dem DLC von Solo: A Star Wars Story wird es folgende spielbare Charaktere geben:

den jungen Han Solo

den jungen Chewbacca (aka Chewie )

(aka ) Lando Calrissian

Qi’ra

Tobias Backett

Enfys Nest

Truppen Charakter Paket

Zusätzlich erhalten alle Vorbesteller mit dem Truppen Charakter Paket folgende imperiale Sturmtruppler:

Death Trooper

Imperial Shore Trooper

Incinerator Trooper

Mimban Stormtrooper

Range Trooper

Alle die nicht digital vorbestellt haben, müssen für das Truppen Charakter Paket bis zum Star Wars Feiertag, dem 4. Mai warten.

DLC Packs ab dem 19. April

Rogue One: A Star Wars Story Paket

Mit einer Vorbestellung der digitalen Version erhält man folgende Helden und eine Bösewicht aus dem beliebten Star Wars Spin-Off:

Jyn Erso

Cassian Andor

K-2SO

Chirrut Imwe

Baze Malbu

Bodhi Rook

Director Krennic

DLC Packs ab dem 4. Mai

Der 4. Mai gilt wegen dem May the 4th (“May the Force be with you”) als Star Wars Tag und wird unter anderem mit folgenden DLCs für LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gefeiert werden:

The Mandalorian – die zweite Staffel – Paket

Boba Fett

Fennec Shand

Ahsoka Tano

Bo Katan

Moff Gideon

The Bad Batch Paket

Der The Bad Batch Pack wird ebenfalls ab dem 4. Mai erhältlich sein und beinhaltet folgende Klone:

Hunter

Wrecker

Tech

Crosshair

Echo

Sieben DLCs

Der Character-Collection-Pass mit allen sieben DLCs wird 14,99 Euro kosten, wären auch einzeln erhältlich (Preis noch unbekannt). Alle sieben DLCs sind aber Bestandteil der Deluxe Edition müssen somit nicht extra erworben werden. Bilder von den DLCs gibt es zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine, deshalb können wir euch nur den letzten Trailer zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga noch einmal zeigen:

Which do you choose?

Nicht nur Grogu musste sich kürzlich entscheiden. Vor lauter Bäumen sieht man den Waldmond Endor nicht mehr. Folgende Versionen werden von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga angeboten:

Hauptspiel ohne DLCs

ohne DLCs Deluxe Edition mit DLCs

mit DLCs Character-Collection-Pass (alle bisher bekannten DLCs, sieben Pakete)

(alle bisher bekannten DLCs, sieben Pakete) Sieben Character-Collection-DLCs

Der Unterschied zwischen dem digitalen und physischen Kauf:

Käufer der digitalen Ausgabe erhalten klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter.

als spielbaren Charakter. Käufer der physischen Deluxe-Edition erhalten eine physische Figur dazu: einen Luke Skywalker mit blauer Milch.

Like a Bantha!

Ob ein eigenes The Book of Boba Fett Pack kommt ist noch nicht klar, wäre aber der Vollständigkeit halber natürlich wünschenswert. Wer dennoch The Book of Boba Fett nachspielen will, der findet Boba Fett und Fennec Shand im zweiten DLC von The Mandalorian. Tusken und Banthas sind sowieso schon im Hauptspiel vertreten.

Alles in allem scheinen sich die mehreren Verschiebungen und die lange Wartezeit gelohnt zu haben. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga kann ab sofort für sämtliche Plattformen wie die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC vorbestellt werden und wird am 05.04.2022 erscheinen.

