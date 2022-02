LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Hinter den Kulissen-Video zeigt Umfang des Titels

Gestern wurde ein offizielles Video von dem Titel LEGO Star Wars: The Skywalker Saga veröffentlicht, welcher Fans einen Einblick hinter die Kulissen gewährt. Der unter mehreren Verschiebungen gelittene Titel hat nun offiziell den “Goldstatus” erreicht. Der Titel wird am 05.04.2022 auf allen gängigen Plattformen erscheinen.

Neben dem beeindruckenden Trailer, folgt nun ein beeindruckendes Hinter den Kulissen Video, welches zeigt mit wie viel Liebe zum Detail an diesen ultimativen LEGO Star Wars Titel herangegangen worden ist. Kein Wunder, dass der Titel sich mehrmals verschoben hat, schließlich wollte man das bestmöglichste abliefern. Herausgekommen ist dabei das bis dato größte LEGO-Videospiel:

In LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wird die komplette Story aller neun Filme neu geschrieben. Nicht nur die Filme, sondern auch die Abläufe der bisherigen LEGO Star Wars Teile. Schließlich wurde das meiste schon einmal in LEGO Form erzählt. Dieses mal kann man den Titel aus der Third-Person-Perspektive spielen, in welchem es unzählige Eastereggs zu entdecken gibt.

Sämtliche Schiffe wurden, als ob es echte LEGO Modelle wären, mit LEGO Steinchen zusammengesetzt. Dabei mussten teilweise Steinchen aus fremden Sets von den Machern kreativ eingesetzt werden. Gab es nichts passendes, so musste neue Steinchen designt werden. Siehe hierzu das Design der Banthas im Video! Zur Unterhaltung gibt es neben dem beliebten LEGO Humor, nun auch einen einen Pew-Pew-Modus, bei welchem sämtliche Waffengeräusche von Stimmen gemacht wurden. Passend dazu ist der berühmte Nuschelmodus zurückgekehrt, welcher optional ausgewählt werden kann.

Gold-Status bedeutet, dass der Titel seit gestern bereit ist in alle Galaxien versendet zu werden. Bei LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist diese Nachricht sehr besonders, denn dieser Titel wurde während der Entwicklung immer wieder verschoben, bis irgendwann gar kein Veröffentlichungstermin mehr genannt worden ist. Dies ist aber nun Hoth-Schnee von gestern. So wurde nun der Gold-Staus ganz offiziell via Twitter bekannt gegeben:

#LEGOStarWarsGame has gone gold – cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they've put into the game.

Fun fact: When a game is gold it means it's ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ

— LEGO Star Wars Game (@LSWGame) February 23, 2022