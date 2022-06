The Last of Us Remake könnte auch für PC erscheinen

The Last of Us - © Naughty Dog

The Last of Us Remake ist möglicherweise kein PlayStation-exklusiver Titel, wie bisher angenommen, da ein Brancheninsider behauptet, dass der gemunkelte Titel diesen September sowohl auf PC als auch auf PS5 erscheinen wird.

Naughty Dog hat das Remake von The Last of Us allerdings noch nicht offiziell angekündigt. Zuvor hatte Jeff Grubb zu Protokoll gegeben, dass er glaubt, dass das Remake in Weihnachtszeit 2022 erscheinen wird, während Insider-Kollege Tom Henderson ebenfalls glaubt, dass eine Veröffentlichung im Herbst 2022 wahrscheinlich ist.

WERBUNG

Da sich Sony darauf konzentriert, seine größten Exklusivtitel auf den PC zu bringen, sollte es keine Überraschung sein, wenn das The Last of Us Remake in die riesige Aufstellung mit aufgenommen werden würde. In den letzten Jahren wurden Spiele wie God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone und mehr auf den PC gebracht.

Das letzte State of Play-Event bestätigte auch, dass das Spider-Man Remastered und Spider-Man: Miles Morales am 12. August 2022 zu Steam kommen würden.

Der Brancheninsider und Leaker „insider_wtf“ ging kürzlich auf Twitter, um die Fans mit „TEIL 1 – 02.09.022“ zu leaken, gefolgt von zwei Emojis, die eine Veröffentlichung für PlayStation und PC vorschlugen. Natürlich gibt der Tease nicht wirklich an, dass es sich um The Last of Us handelt, aber die Fans brauchten nicht lange, um die Punkte zu verbinden.

PART 1 – 02.09.2022

🎮/💻 — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

Da die Fortsetzung von TLOU den Untertitel „Part II“ trug, glauben viele Fans, dass der fragliche Tweet eindeutig auf ein Remake von Teil I verweist. Was die Glaubwürdigkeit des Insiders betrifft, so hat insider_wtf zuvor den gesamten jüngsten State of Play von Sony durchsickern lassen sowie das neue Projekt von Kojima.

Natürlich empfehlen wir dennoch, diese Details mit Vorsicht zu genießen. Obwohl Leaker oft Recht haben, können sich Pläne hinter den Kulissen ändern, bevor Ankündigungen gemacht werden.

Da das Summer Game Fest buchstäblich nur noch wenige Stunden entfernt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Ankündigung unmittelbar bevorsteht, wenn das Remake von The Last of Us real ist und so bald kommt.