Marvel’s Spider-Man und Miles Morales erscheinen für PC

Auf der State of Play wurde angekündigt, dass Marvel’s Spider-Man auf PC kommen wird. Im Nachtrag gab Insomniac Games bekannt, dass Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ebenfalls auf den PC erscheinen wird.

AAA-Videospiele mit Marvel-Comics-Eigenschaften werden immer häufiger. Eines der beliebtesten Spiele mit einem Superhelden der Marke ist Spider-Man von Insomniac Games, das ursprünglich 2018 für die PS4 veröffentlicht wurde. Dieses Spiel erhielt dann ein Spin-off in Form von Spider-Man: Miles Morales. Danach wird eine offizielle Fortsetzung für PS5 erscheinen, in der sowohl Spider-Man als auch der berüchtigte Symbionte Venom die Hauptrolle spielen.

Diese Spiele sind alle exklusiv für PlayStation-Konsolen erhältlich, wobei sowohl Spider-Man Remastered als auch Spider-Man: Miles Morales für PS5 verfügbar sind. In den letzten Jahren hat Sony jedoch einige dieser exklusiven Produkte von seinen Konsolen auf den PC verschoben, wobei der jüngste Port God of War von 2018 war. Dieser Trend setzt sich fort, da die State-of-Play-Präsentation vom Juni 2022 enthüllte, dass Spider-Man Remastered noch in diesem Jahr im August auf den PC kommen wird. Ein Leckerbissen, der jedoch nicht offiziell mit dem Trailer angekündigt wurde, ist, dass Spider-Man: Miles Morales auch auf die Plattform kommen wird.

Nach der State-of-Play-Präsentation wurde ein Blog von Ryan Schneider von Insomniac auf der PlayStation-Website veröffentlicht. Es wird darauf hingewiesen, dass beide Spiele auf den PC kommen werden, wobei Controller- oder Maus- und Tastaturoptionen verfügbar sind, mit denen Spieler Spider-Man steuern können. Diese PC-Portierungen von Spider-Man Remastered und Spider-Man: Miles Morales werden auch PC-spezifische Einstellungen wie anpassbares Rendering und Raytracing-Reflexionen haben, zusammen mit anderen Funktionen, die zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.

Spider-Man Remastered PC trailer (4K)https://t.co/gAs8kfibmg PlayStation Blog also confirms that Miles Morales is coming to PC as wellhttps://t.co/T9xbkmUnIM pic.twitter.com/ZdeSHPo0LP — Nibel (@Nibellion) June 2, 2022

Laut Schneider waren diese Portierungen für Spider-Man Remastered und Spider-Man: Miles Morales dank des PlayStation-Partnerstudios Nixxes Software möglich, das maßgeblich an der Optimierung beider Spiele für den PC beteiligt war. Jurjen Katsman, Gründer von Nixxes Software, merkt an, dass das Unternehmen ein großer Fan der Arbeit von Insomniac Games war, einschließlich beider Spider-Man-Titel, und sich geehrt fühlte, den Entwicklern bei der Portierung des Spiels auf die neue Plattform zu helfen.

Der Beitrag endet mit den Veröffentlichungsfenstern für die PC-Versionen der Spiele, in denen Marvel’s Spider-Man Remastered wie bereits erwähnt im August veröffentlicht wird. Spider-Man: Miles Morales wird erst im Herbst diesen Jahres für den PC erscheinen, allerdings ohne konkreten Veröffentlichungstermin.