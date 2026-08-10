Marvel’s Spider-Man 2 aus neuer Perspektive – Modder bringt First-Person

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Marvel’s Spider-Man 2 lässt dich normalerweise aus der Third-Person-Perspektive durch New York schwingen. Eine neue Mod zeigt jetzt, wie anders Insomniacs Superhelden-Game aus der Ego-Perspektive aussehen kann.

Die Mod, welche über Nexus Mods herunterladen werden kann, verändert die Kamera so, dass Spieler deutlich näher am Geschehen sind. Statt Peter Parker oder Miles Morales ständig von hinten zu sehen, blickst du direkt aus den Augen des jeweiligen Spider-Man auf die Stadt.

Durch New York schwingen fühlt sich komplett anders an

Besonders beim Schwingen zeigt die Mod ihre Wirkung. Die Wolkenkratzer rasen direkt auf dich zu, während die Straßen weit unter dir verschwimmen. Dadurch entsteht ein deutlich stärkeres Gefühl von Geschwindigkeit und Höhe.

Gerade die Bewegungen von Spider-Man wirken aus dieser Perspektive allerdings auch etwas gewöhnungsbedürftig. Das Spiel wurde ursprünglich für die Third-Person-Kamera entwickelt, weshalb nicht jede Animation perfekt für die Ego-Perspektive funktioniert.

Trotzdem vermittelt die Mod einen interessanten Eindruck davon, wie ein vollständig auf First-Person ausgelegtes Spider-Man-Spiel aussehen könnte.

Auch Kämpfe werden verändert

Nicht nur beim Schwingen verändert sich das Spielerlebnis. Auch die Kämpfe wirken aus der neuen Perspektive deutlich intensiver.

Angriffe kommen direkt auf die Kamera zu und Gegner befinden sich wesentlich näher am Sichtfeld. Dadurch entsteht ein stärkeres Gefühl dafür, mitten im Kampf zu stehen.

Gleichzeitig geht allerdings ein Teil der Übersicht verloren. Gerade bei mehreren Gegnern ist die Third-Person-Perspektive deutlich besser geeignet, um die Umgebung und ankommende Angriffe im Blick zu behalten.

Insomniac setzt weiterhin auf Third Person

Offiziell bietet Marvel’s Spider-Man 2 (hier geht es zu unserer Game Review) keinen First-Person-Modus. Die neue Modifikation stammt daher nicht von Insomniac Games und ist eher als interessantes Fan-Projekt zu verstehen.

Die Mod zeigt trotzdem, wie stark sich das Spielgefühl allein durch eine veränderte Kamera verändern kann.

Besonders interessant ist die Mod für Spieler, die sich schon länger einen vollständig neuen Blick auf das Spider-Man-Universum wünschen. Ein komplettes Spiel aus der Ego-Perspektive wäre allerdings eine deutlich größere Herausforderung, da sämtliche Animationen, Bewegungen und Kämpfe entsprechend angepasst werden müssten.