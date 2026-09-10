Marvel’s Wolverine überrascht vor Release: 13 Punkte fehlen auf Spider-Man 2

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Marvel’s Wolverine erreicht wenige Tage vor Release derzeit einen Metacritic-Score von 77 Punkten.

Damit liegt das neue PS5-Spiel deutlich hinter allen drei bisherigen Spider-Man-Titeln von Insomniac Games.

Weshalb die Kritiker trotz brutaler Action und starker Technik nicht völlig überzeugt sind, zeigt ein genauerer Blick auf die Tests.

Die Erwartungen an Marvel’s Wolverine waren riesig. Insomniac Games hat mit seinen Spider-Man-Spielen schließlich einige der erfolgreichsten PlayStation-Abenteuer der vergangenen Jahre geschaffen. Wenige Tage vor dem Release am 15. September sind nun zahlreiche Tests erschienen. Und die zeigen ein ungewöhnliches Bild: Wolverine kommt gut an, erreicht aber nicht annähernd die Wertungen der freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft.

Aktuell kommt Marvel’s Wolverine auf 77 von 100 Punkten bei Metacritic. Der Wert kann sich durch weitere Tests noch verändern.

Wolverine kann mit Spider-Man nicht mithalten

Erst der Vergleich mit den bisherigen Marvel-Spielen von Insomniac zeigt, weshalb die Wertung auffällt. Marvel’s Spider-Man erreichte 87 Punkte (DailyGame-Wertung 9/10), Spider-Man: Miles Morales kam auf 85 (DG-Wertung 9/10) und Marvel’s Spider-Man 2 sogar auf 90 (DG-Wertung ebenfalls 9/10). Wolverine liegt damit derzeit zehn Punkte hinter dem ersten Spider-Man, acht Punkte hinter Miles Morales und ganze 13 Punkte hinter Spider-Man 2.

77 Punkte sind deshalb keineswegs eine Katastrophe. Für ein Studio mit der bisherigen Erfolgsbilanz von Insomniac ist der Abstand trotzdem bemerkenswert. Vor allem weil Wolverine seit seiner Ankündigung 2021 zu den großen PlayStation-Hoffnungen gehörte.

Was stört die Tester?

Interessanterweise gibt es keinen einzelnen großen Fehler, der Marvel’s Wolverine nach unten zieht. Mehrere Tests kritisieren stattdessen ähnliche kleinere Schwächen. Der Guardian empfindet „die Kämpfe auf Dauer als zu repetitiv und vermisst die spielerische Vielfalt anderer Actionspiele“. Auch die „stark linearen Levels“ werden kritisiert, weil beispielsweise detaillierte Schauplätze wie Tokio oder Madripoor nur begrenzt erkundet werden können.

Sector.sk bezeichnet das Logan-Abenteuer als „ein brutales, lineares Actionspiel mit einer überraschend frischen Interpretation der Comicvorlage“. Weiteres heißt es: „Story, Charaktere, Kampfsystem und Präsentation sind exzellent, doch repetitive Gegner, überlange Bosskämpfe und besonders häufige Bugs verhindern, dass es sein volles Potenzial entfaltet.“

Härter fällt das Urteil von Giantbomb.com aus: „Wolverine ist ein Spiel mit vereinzelten unterhaltsamen Momenten, aber das größtenteils gute Kampfsystem wird ständig durch eine mittelmäßige Erzählweise, ein schlechtes Spieltempo und eine unzureichende Handlungsfreiheit des Spielers beeinträchtigt, was mich viel zu oft sehr gelangweilt hat.“

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Im Schnitt benötigten die meisten Tester rund 13 Stunden für einen kompletten Durchgang. Statt Gameplay voller Aufgaben gab es eine relativ geradlinige Kampagne, brutale Kämpfe und große Action-Sequenzen.

Ein schlechtes Wolverine-Spiel ist es deshalb nicht

Genau deshalb sollte man aus dem Metacritic-Wert nicht die falsche Schlussfolgerung ziehen. Die Kritiken loben immer wieder die Darstellung von Logan, die kompromisslose Gewalt, die technische Präsentation und die spektakulären Momente. Gleichzeitig scheinen Story, Gegnerabwechslung und Kampfsystem nicht bei allen Tests das Niveau zu erreichen, das Insomniac mit seinen Spider-Man-Titeln vorgelegt hat. Gut, dass zu toppen war auch nicht leicht.

Das macht die kommenden Tage besonders spannend. Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PS5. Weitere Wertungen können den Metacritic-Schnitt noch nach oben oder unten bewegen. Eines lässt sich nach den ersten Tests aber bereits sagen: Der nächste 90er-Hit von Insomniac ist Wolverine nach aktuellem Stand nicht geworden. Ob sich die PS5 Pro-Version lohnt, erfährst du übrigens auch bei uns.

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