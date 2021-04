The Last of Us Remake in Arbeit bei Naughty Dog für die PS5

The Last of Us Remake für die PS5 in Arbeit? - (C) Naughty Dog, Sony; Bildmontage: DailyGame

Ein neuer Bericht besagt, dass bei Naughty Dog ein Remake von The Last of Us (PS5) in Entwicklung ist, aber das war nicht immer der Fall. Erst The Last of Us 2 machte das Remake möglich und festige Naughty Dog als führenden Entwickler bei den PlayStation Studios.

Das Remake von The Last of Us sollte ursprünglich von einem kleinen Team bei Sony gemacht werden, einem Team, im Hintergrund an wegweisenden PlayStation-Serien wie Spider-Man und Uncharted gearbeitet hat.

Obwohl The Last of Us nach seinem Release auf der PS3 für die PS4 „Remastered“ wurde, gab es bisher kein vollständiges Remake des Spiels. Da die PS5 einige beeindruckende Sprünge in der Spieletechnologie gemacht hat, scheint Sony daran interessiert zu sein, einen seiner größten Blockbuster ein noch größeres Publikum zu zeigen. Das namenlose Team der Visual Arts Service Group erhielt von Sony zunächst die Erlaubnis, ein Remake von The Last of Us zu machen, allerdings mit sehr wenig Budget ausgestattet. Daher verließen viele mit Enttäuschung das Team.

Uncharted-Remake war für Sony zu teuer

Das Team der Visual Arts Service Group unter der Leitung von Gruppengründer Michael Mumbauer entschied sich für ein Remake von The Last of Us (PS5), weil es billiger erschien als Uncharted (PS3). Aus dem Remake von Uncharted wurde also nichts, aber auch nichts mit dem Remake von The Last of Us. Stattdessen wurde das kleine Team gezwungen, das Projekt zurückzustellen, um Naughty Dog stattdessen dabei zu helfen The Last of Us 2 fertigzustellen.

Sobald die Entwicklung von The Last of Us 2 abgeschlossen war, beschloss Sony, die Mitglieder des Naughty Dog-Teams zum Remake-Projekt zu schicken, um zu helfen. Mumbauers Team sah darin einen frustrierenden Verstoß gegen die Autonomie eines Projekts, an dem sie hart gearbeitet hatten, und bald schien Sony den Mitgliedern von Naughty Dog mehr Vertrauen zu schenken als dem Team der Visual Arts Service Group. Bis Dezember 2020 hatten Mumbauer und die meisten Top-Teammitglieder das Projekt verlassen.

Das Remake-Projekt zu The Last of Us befindet sich derzeit bei Naughty Dog mit Unterstützung der Visual Arts Service Group noch in der Entwicklung. Derzeit gibt es keinen geplanten Veröffentlichungstermin für das Projekt, aber das Spiel ist seit mindestens einem Jahr in Arbeit. Die HBO-TV-Show zum Spiel hat ebenfalls kein Erscheinungsdatum, aber es wird wahrscheinlich später in diesem Jahr weitere Neuigkeiten zu diesen Projekten geben.

The Last of Us Remastered ist im PlayStation Store verfügbar.