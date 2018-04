„The Last of Us – Part II“ ist ohne Zweifel eines der am meisten erwarteten kommenden Spiele dieser Generation. Auch wenn wir noch nicht so genau wissen, wann es wirklich erscheint. Nachdem Naughty Dog eine erste Alpha-Version intern bereits „gespielt“ hat und mit dem Spieletest sehr zufrieden war, gibt es nun neue Aufnahmen der Schauspieler aus der „Motion Capture“-Abteilung.

Ashley Johnson, die Ellie ihre Gesichtsausdrücke leiht, hat ein Bild von sich selbst in voller „Motion Capture-Montur“ gepostet via Reddit. Shannon Woodward, die für ihre Rolle in der TV-Serie Westworld bekannt ist und auch eine Rolle im kommenden Naughty Dog-Spiel spielt, hat sich auf Instagram ein Bild von sich selbst in ihrem Motion-Capture-Getup gemacht.

The Last of Us – Part II ist derzeit ohne Veröffentlichungsdatum, aber wir gehen davon aus, dass es irgendwann im Jahr 2019 auf den Markt kommen wird. Wir werden (vermutlich) auf jeden Fall wissen, wann Sony auf der diesjährigen E3 konkretere Details herausgibt. DailyGame wird davon sicher berichten!

Kauftipp:

The Last of Us Part II [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!