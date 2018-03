The Last of Us: Part II ist wahrscheinlich noch weit von einem Release entfernt, aber das haltet uns auch nicht auf, wie verrückt jeden Brocken „Nachrichten“ dazu aufzusaugen. Wenn man die letzten Meldungen zusammenfasst, dann ist Naughty Dog auf gutem Weg in puncto Entwicklung. Und diese Meldung wird und noch mehr davon „überzeugen“.

Troy Baker und Nolan North (sie spielen Joel und David in The Last of Us) waren kürzlich bei einem Panel für MCM Comic Con in Birmingham und gaben neue Details zur Entwicklung von The Last of Us: Part II bekannt. Das Video dazu findet ihr unterhalb dieser Meldung.

Sie sprachen über die Philosophie, wie Naughty Dog seine Games entwickelt und dabei erwähnte Baker wie fantastisch The Last of Us: Part II aussieht. Genauso wie die Geschichte, welche erzählt wird. Erst kürzlich führte Naughty Dog einen internen „Spiele-Test“ durch (womöglich mit einer frühen Alpha-Version) und alle waren begeistert.

The Last of Us: Part II hat aktuell kein Veröffentlichungsdatum. Wir erwarten es jedoch nicht vor Anfang 2019. Alles was früher wäre, würde uns nicht stören. Auf jeden Fall sollten wir auf der diesjährigen E3 in Los Angeles im Juni „Neues erfahren“.

Kauftipp:

The Last of Us Part II [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Bei DailyGame werdet ihr es auf jeden Fall als einer der Ersten erfahren!