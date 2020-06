PS5: Amazon leakt große Ankündigungen von Rockstar und Konami

PS5 DualSense Controller in schwarz

Das heutige PS5-Event „The Future of Gaming“ wird wahrscheinlich viele Spielankündigungen für Sony’s PlayStation 5 enthalten. Gleichzeitig mit diesen Ankündigungen wäre es nicht verwunderlich, wenn Online-Händler Vorbestellungen für viele dieser Spiele eröffnen würden. Amazon UK hat sich anscheinend etwas früher als nötig vorbereitet. Die Storefront veröffentlichte am Mittwochmorgen eine Vielzahl von Profilen für PS5-Spiele, darunter für Publisher/Entwickler wie Bethesda, Rockstar, Konami und Koch Media.

Zur Verdeutlichung enthielt keine der neuen Spiellisten tatsächlich einen Spieletitel. Vielmehr hatten sie jeweils einen Platzhalter mit dem Format „2020 Dummy ASIN Konami Game 2 PS5“. Laut einem selbsternannten Amazon-Anbieter, der die Angebote von Amazon UK überprüft hat, hat Amazon UK heute Morgen 118 verschiedene neue PS5-Dummy-Platzhalter hinzugefügt. Es bleiben nur 3 Profile aktiv, aber alle diese PS5-Einträge geschahen hinter den Kulissen.

Welche PS5-Games sind in Arbeit?

Was die Herausgeber oder Spieleentwickler betrifft, ist die Liste ziemlich genau das, was zu erwarten ist. Activision, Bandai Namo, Bethesda, Deep Silver / Koch Media, EA, Konami, Microsoft, Rockstar, Sega, Sony, Take-Two / 2K, Ubisoft und Warner Bros bilden die Liste. Es ist jedoch nicht klar, ob dies alle aufgelisteten Spielefirmen sind. Da könnte mehr sein.

Bemerkenswerterweise ist Microsoft in dieser Liste. Das liegt nicht unbedingt daran, dass Microsoft Spiele der nächsten Generation auf die kommende Sony-Konsole bringt. Vielmehr wurden auch Einträge für die Xbox Series X zur Datenbank von Amazon UK hinzugefügt. Die Xbox Series X hat sogar mehr Angebote als die PlayStation 5 mit 132 Spielprofilen für die 118 der PS5. Das heißt nicht das es auch so viele Games geben wird. Vielmehr wird ein Spiel in mehreren Varianten erscheinen, deswegen auch mehrere Profile auf Amazon.

Selbst die Konsole, also die Sony PlayStation 5, war kurzfristig online. Dabei war auch der Preis der Konsole zu sehen. Der könnte sich allerdings als Platzhalter herausstellen. Dafür wissen wir nun – anscheinend – das es auch eine „größere“ PS5-Variante geben wird.

Anscheinend dürfte damit auch fix sein, das Silent Hill für die kommende Sony-Konsole erscheint. Ob ein anderes Gerücht bestätigt wird, scheint eher unwahrscheinlich. Diesen März poppte eine Meldung auf, dass GTA 6 zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Davon können wir nicht ausgehen, weil der Release-Termin des Rockstar-Spiels eigentlich für 2022-2024 „datiert“ ist. Doch wir lassen uns gerne überraschen.

Wann und wo startet das PS5-Event?

Datum: 11. Juni

Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit

Dauer: ca. eine Stunde

Zu sehen auf Twitch oder YouTube

Die PlayStation 5 erscheint „Holiday 2020“, voraussichtlich Ende November 2020.