Jede neue PlayStation-Konsole benötigt ein Killzone, so auch die PlayStation 5? Guerilla Games, Entwickler des „Meisterwerk-Titels“ Horizon: Zero Dawn, hat sich bereits zuvor mit der Killzone-Serie einen Namen gemacht. Es scheint, als würden sie dazu zurückkehren. Oder handelt es sich um etwas komplett Neues?

Das in Amsterdam, Niederlande, ansässige Studio Guerrilla Games sucht nach einem Java-Entwickler, der an einem bisher unangekündigten TItel arbeitet. Aufgrund der Anforderungen des Job-Profils scheint es, als handle es sich um ein Online-Spiel. Die Verantwortlichkeiten des Antragstellers erwähnen die Schaffung eines robusten Backends, das für viele gleichzeitige Benutzer skalierbar ist, und die Beteiligung an der Arbeit mit „Systemen wie Matchmaking, Turnieren, Clans und Ranglisten“. Also definitiv kein Nachfolger zu Horizon: Zero Dawn, aber dazu später mehr.

Andere Online-Verantwortlichkeiten, wie das Bereitstellen neuer Server-Sets ohne Ausfallzeiten und die Integration der Game-Server in PSN, werden ebenfalls erwähnt. Die bevorzugten Anforderungen an den Bewerber, die in der Auflistung genannt werden, weisen ebenfalls auf einen Online-Fokus hin. Der Antragsteller muss „ein tiefes Verständnis für webbezogene Technologien haben“ sowie „ein Interesse an Online-Spielen“.

Es ist kein Geheimnis, dass ein neues Killzone-Spiel seit langem stark nachgefragt wird. Ob es sich dabei bereits um einen Launch-Titel für die kommende PS5 handelt? Das kann man als sehr wahrscheinlich einstufen! Doch das Studio ist seit dem Erfolg von Horizon gewachsen, vor allem an der „Manpower“. Damit könnte man an einem weiteren Titel gleichzeitig arbeiten, eben einer Fortsetzung des erfolgreichen Einzelspieler-Games Horizon: Zero Dawn.

Der letzte Titel der Killzone-Serie erschien 2013, „Shadow Fall“ für die PS4. Das mittlerweile fast 6 Jahre alte Game kann für unter 15 Euro bei Amazon.de erworben werden, sollte man es noch nicht kennen.