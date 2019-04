Erst vor wenigen Tagen haben wir über ein Millionen-Verlust-Jahr von GameStop berichtet. Jedes andere Unternehmen würde die Reißleine ziehen, aber die Amerikaner sehen positiv der (nahen) Zukunft entgegen. Weiß der Einzelhändler vielleicht mehr als wir über die PS5 und die nächste Xbox?

Sowohl die PS4 als auch die Xbox One feierten im November 2013 ihr Debüt, so dass beide dem natürlichen Ende des durchschnittlichen Lebenszyklus einer Spielkonsole nahe kommen. Obwohl sich die PS4 nach wie vor extrem gut verkauft und sich auch noch 2018 knapp, aber doch, gegenüber der Nintendo Switch als meistverkaufte Konsole weltweit durchsetzen konnte, gab es viele Hinweise auf einen baldigen Nachfolger. So äußerte sich auch der Sony-Chef und befeuerte die bisherigen Spekulationen.

Bereits seit mehreren Wochen rätseln wir darüber, dass die nächste Xbox (Projekttitel Scarlett) auf der kommenden E3 in Los Angeles präsentiert wird. Nachdem die Bühne fast vollständig Microsoft gehört und Sony sich nicht nach Kalifornien bemüht und die letztjährige PSX abgesagt hat, wird wohl noch vor dem Sommer die Ankündigung für die PS5 kommen.

Prognose von Gamestop

Im Jahr 2019 werden sich die Verkäufe für Konsolen-Hardware verlangsamen. Das liegt daran, dass potenzielle Kunden hören, was in der Pipeline steht. Alle werden nach den Ankündigungen auf den Release der neuen Konsolen warten.

„In Bezug auf neue Hardware erwarten wir, da wir uns dem Ende des aktuellen Konsolenzyklus für Xbox und PlayStation nähern, ein Nachfragerückgang, da einige Kunden vor dem Kauf der nächsten Generation innovativer Konsolen an der Seitenlinie warten“, so Lloyd gegenüber Investoren von Gamestop.

Alles in allem deutet dies darauf hin, dass neue Konsolenankündigungen noch in diesem Jahr erscheinen werden. Wenn man Gamestop glaubt. Nachdem Google seinen Streaming-Dienst Stadia angekündigt hat steht uns eine spannende Zeit bevor in Sachen High-End-Konsolen-Gaming. Einzig Nintendo wird seinen – erfolgreichen – Weg weitergehen und abseits seine Fans begeistern. Die möglichen Nachfolger-Konsolen von Sony und Microsoft werden sich gegen Google in Sachen Leistung matchen!

Quelle: GameSpot