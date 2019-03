Google Stadia hat seit seiner Veröffentlichung auf der Game Developers Conference für Aufsehen gesorgt. Die Aussicht auf einen Cloud-basierten Game-Streaming-Dienst, der nahtlos auf Tablets, Browsern, Fernsehern und so weiter funktioniert, schien bisher ein Pfeifentraum zu sein. Aber Google – so scheint es – traut man es zu, dass es funktioniert. Auch wenn bis zu diesem Zeitpunkt noch zahlreiche entscheidende Details fehlen.

Eines dieser Details, die man kennen sollte, wäre der Preis. Während Google erst im Sommer 2019 seinen Games-Katalog vorstellt, verriet man bisher noch keinen Preis. Der Tech-Riese schweigt und wird uns wahrscheinlich erst auf der E3 2019 in Los Angeles, welche Mitte Juni stattfindet, mehr dazu sagen. Der IDC-Analyst Lewis Ward sprach mit Gamingbolt.com über seine Einschätzung.

Dabei verglich der Analyst den Service von Google mit PlayStation Now von Sony. Dabei wird ausgegangen, dass PS Now für rund 15 Euro im Monat zu haben ist, obwohl es immer wieder Rabatte gebe, die den Preis drücken. Möchte Google ein wachsens Stadia haben, muss man in etwa auf diesen Preis hinkommen. Also ergab die Einschätzung rund 15 Euro im Monat. Dabei sieht Lewis Ward rund 500 solide Titel im Katalog. Um am Markt bestehen zu können muss man mindestens 50 neue Games pro Monat hinzufügen.

Keine leichte Hürde für Google

Eine große Herausforderung, auch für Google. Immerhin möchte man den Dienst in den USA, Kanada, Großbritannien und einigen europäischen Ländern noch heuer starten. Werden überhaupt so viele Publisher mitziehen? Immerhin kommt Microsoft mit seinem Xbox Game Pass mit rund 150-190 Titeln aus. Immerhin beliefert man im Abo-Dienst für die Xbox One-Konsole auch exklusive Titel, welche Google derzeit nicht hat. Bei PlayStation Now spielt ebenfalls die Exklusvität eine entscheidene Rolle. Immerhin bietet man über 600 sofort verfügbare Games. Davon kann man mehr als 250 PS4-Games sofort auf die PlayStation 4 herunterladen und weitere 350 Titel stehen zum Abruf bereit.

Unsere Einschätzung, unabhängig vom Analysten oder sonstigen Meinungen, ist, dass Google erstens mit den Preis nach unten drücken und zweitens das Angebot stabil halten muss. Das man beim Tech-Riesen nicht vom ersten Tag an damit Geld verdienen wird, steht außer Zweifel. Daher erwarten wir uns für den Streaming-Markt vor allem eines: Stabile Techniken und niedrige Preise.