Man könnte annehmen, dass wir wissen, was Sony in Bezug auf „exklusive PlayStation 4-Games“ zu bieten hat. Im Großen und Ganzen dürften keine größeren exklusiven Releases für das System erscheinen, die nicht The Last of Us 2, Days Gone oder Death Stranding heißen. Offenbar gibt es ein Game, das von einem Second-Party-Studio entwickelt wird, das Sony bisher noch nicht angekündigt hat.

Dieses Game ist laut Colin Moriarty, ehemals bei Kinda Funny Games, ziemlich umfangreich. Es gab in der Vergangenheit mehrere Studios, die nicht im Besitz von Sony waren, jedoch exklusiv die PlayStation-Systeme versorgt haben. Was ist es?

Jetzt beginnt das große Rätselraten. Immerhin dürfte Spider-Man 2 von Insomniac Games noch lange nicht in Reichweite sein, als möglicher PlayStation 5-Titel ja, aber nicht für die aktuelle Generation. Supermassive Games, die derzeit an der Anthologie-Serie Man of Medan arbeiten, haben erklärt, dass sie ein unangekündigtes PlayStation-Exklusiv-Game in Arbeit haben. Eine andere Möglichkeit wäre noch GenDesign, welches von Shadow of the Colossus-Schöpfer Fumito Ueda gegründet wurde.

Alles reine Spekulation!

Bis Sony keine offizielle Antwort gibt kann man jedes Gerücht glauben – muss man aber nicht. Jedoch hat Shuhei Yoshida, seines Zeichens Präsident von Sony Worldwide Studios, im vergangengen Jahr erwähnt, dass es immer noch einige exklusive PlayStation 4-Titel gibt, die noch nicht veröffentlicht wurden. Die Aussage war jedoch sehr vage und man könnte auch die bisher bekannten Titel gemeint haben. Oder erwartet uns im zweiten Quartal 2019 ein neuer exklusiver Titel? Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren!