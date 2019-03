Hideo Kojima, Gaming-Mastermind und Gründer von Kojima Productions, hat in einem Interview mit J-Wave, Anfang März, eingeräumt, dass man mit Death Stranding hinter dem Zeitplan liegt. Allerdings machte er dazu keine konkreten Angaben, vielleicht weil bisher auch ein Geheimnis über den Release des Titels gemacht wurde.

Wie er sagt, werden in Death Stranding laufend Dinge angepasst und feinjustiert. Zur gleichen Zeit finden Beta-Tests statt, was – angesichts der riesigen offenen Spielewelt – sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Anscheinend macht man diese Arbeit sehr bewusst, laut Kojima’s Aussagen.

Daher wird man den internen Abgabetermin nicht halten können. Sehr spannend, weil wir diesen eben nicht kennen. Es gibt Vermutungen über das Releasedatum des Spiels, aber diese sind sehr vage. Wir rechnen dennoch mit einen Start im Jahr 2019 exklusiv für die PlayStation 4. Erst kürzlich berichteten wir zu Death Stranding: Die japanische Stimme von Lightning (Final Fantasy XIII) ist mit dabei

