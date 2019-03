In Japan sind die Sprachaufzeichnungen zu Death Stranding bereits voll im Gange. Und immer wieder enthüllt Hideo Kojima Namen hinter den Titel, die Teil davon sind.

Vor kurzem wurde bestätigt, dass Houchu Ohtsuka eine Rolle im Spiel spielen wird, und dank eines weiteren Updates, das Kojima via Twitter veröffentlicht hat, wissen wir über eine weitere Neuerung in der Starliste des Titels mehr.

Maaya Sakamoto, welche als japanische Stimme von Lightning in Final Fantasy XIII und seinen Fortsetzungen (sowie Ausgründungen wie World of Final Fantasy) bekannt ist, wird ebenfalls eine Rolle in Death Stranding spielen. Neben Final Fantasy spielte Sakamoto auch Rollen in anderen hochkarätigen Franchises, darunter Resident Evil, Persona, Dead or Alive, Kingdom Hearts, Yakuza und mehr.

DEATH STRANDING Japanese voice over session today. We had Kenjiro Tsuda for Sam’s voice and Maaya Sakamoto as for a new cast.👍🌈🦀🐟🐋☔️ pic.twitter.com/8AzMvrxRQe — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 27. Februar 2019

Death Stranding soll exklusiv für die PlayStation 4 starten, ein Veröffentlichungsdatum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.