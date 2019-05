Share on Facebook

Als GTA-Fan sitzt man die letzten Jahre wie auf Nadeln. Immer – wirklich immer – wenn es neue Leaks und Gerüchte gibt, möchte man sie aufsaugen und sich danach besaufen. Immerhin dauert es noch eine Ewigkeit bis GTA 6 wirklich erscheint. Ein neuerlicher Leak über den Rockstar-Titel deutet darauf hin, wie groß das Spiel wirkt und wie sehr er über die bisherige Serie hinausgeht.

Stell dir einen Videospiele-Entwickler vor, der fast uneingeschränkte Möglichkeiten hat, weil er mit seinen bisherigen Werken so viel Geld verdient hat. Einer von diesen wenigen Entwicklern, die es sich leisten können, ist Rockstar. Immerhin konnte sich GTA 5 seit 2013 in den letzten Jahre über 100 Millionen Mal verkaufen. Für ein Vollpreisspiel ein Hammer! Und das ist noch gar nicht die ganze Geschichte: Mit GTA Online hat man wahrscheinlich noch zigfach mehr verdient. Grand Theft Auto 5 ist das profitabelste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten und hat immer noch viele Fans. Rockstar wird eine Fortsetzung liefern wollen, die eines so erfolgreichen Spiels würdig ist. Und das dauert eben.

GTA 6 hat mehr Umfang als GTA 5

Ein neuer Leck berichtet, dass Rockstar zumindest den Umfang dessen ermittelt hat, der uns mit Grand Theft Auto 6 bevorsteht. Es gibt mehrere große Städte, darunter Serienfavoriten wie Vice City und Liberty City. Dieses Gerücht gab es bereits im April 2018.

Laut dem Leck wird Grand Theft Auto 6 den Spieler auf die Reise zu einem Drogenkönig bringen. Er beginnt als kleiner Gauner in Liberty City, ehe er in einer Vice City-Bande die Leiter hochsteigt und schließlich zwischen den beiden Städten hin und her springt. Zwischen den beiden Großstädten befinden sich Landstraßen und kleinere Dörfer, wie wir sie aus Grand Theft Auto 5 kennen.

Dieser Ehrgeiz erfordert zusätzliche Rechenleistung. Aufgrund der Speicherbeschränkungen der PS4 ist dies auf aktuellen Generationssystemen einfach nicht möglich – obwohl dies keine Überraschung ist, da die PS5 und die nächste Xbox bereits unterwegs sind. Fans sollten daher Grand Theft Auto 6 auf Plattformen der nächsten Generation erwarten.

Die Zuverlässigkeit dieses gemeldeten Lecks sollten wir natürlich mit einen Augenzwinkern nehmen. Es stammt nicht aus einer verifizierten Rockstar-Quelle und seine plötzliche Entfernung von Pastebin deutet nicht unbedingt darauf hin, dass es als wahres Leck eingestuft wurde (via WCCFTech).