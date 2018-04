Zu GTA 6 gibt es eigentlich nichts. Nichts was offiziell je bestätigt wurde, aber dennoch gibt es immer wieder Gerüchte, von denen irgendwo ein Stück Wahrheit dabei sein könnte.

GTA 5 ist drauf und dran das meistverkaufte Game aller Zeiten zu werden (nach Tetris) und mit Red Dead Redemption 2, welches heuer erscheint, drückt Rockstar auch nicht unbedingt auf die Tube um einen Nachfolger auf den Markt zu bringen. Durch GTA Online und den dazugehörigen Mikrotransaktionen, welche echt viel Geld eingebracht haben, wird man sich Zeit lassen einen neuen Titel zu veröffentlichen.

Dennoch wird uns in den nächsten Jahren ein GTA 6 ins Haus stehen. Dem Bericht von „The Know“ via YouTube nach werden wir nach „Vice City“ zurückkehren. Dabei wurde eine „innere Quelle“ zitiert, die behauptet, dass Teile des Spiels in Südamerika stattfinden werden. Spannend! Dabei wird Entwickler Rockstar erstmals auf eine weibliche Protagonisten setzen. Jedoch kann es wieder so wie bei GTA 5 sein, dass wir die Geschichte von mehreren Charakteren spielen dürfen.

Weiteres soll GTA 6 noch einige Zeit „entfernt“ sein. Sprich der Titel wird frühstens 2021 veröffentlicht. Eine lange Zeit, allerdings wird Rockstar mit Red Dead Redemption 2 ebenfalls versuchen die Lebenszeit zu verlängern. Immerhin handelt es sich bei solchen AAA-Titeln meist um Produktionskosten, welche über Hollywood-Blockbustern liegen. Demnach wird das Spiel derzeit nur von einigen Menschen bei Rockstar „entwickelt“, weil der Rest der Mannschaft mit dem Western-Abenteuer RDR2 beschäftigt ist.

Ergibt Sinn

Egal wie genau der Bericht ist, das Detail macht Sinn. Nach der Rückkehr nach Liberty City in 2008 GTA 4 und Los Santos / San Andreas in GTA 5 macht Vice City sicherlich Sinn.

Ebenso machen Missionen in Südamerika angesichts des Drogenhandels, mit dem die beiden Orte historisch verbunden sind, ebenfalls Sinn.

Rockstar: „Macht es wie Disney!“

Was die weiblichen Hauptrollen anbelangt, gibt es seit langem Forderungen an Rockstar, diesen Schritt zu machen. Hey, Disney kann das doch auch (siehe Star Wars). „Grand Theft Auto“ wurde im Laufe der Jahre wegen seiner problematischen Beziehung zu Frauen „herausgefordert“. Ob man sich hier bessern wird, bleibt abzuwarten.

Vice City war bekanntlich der Nachfolger von GTA 3 im Jahr 2002. Die 80er-Jahre-Kulisse gepaart mit einem coolen Retro-Soundtrack: Ja! Nehmen wir gerne!

