Angesichts des Kaufs von Insomniac Games durch Sony fragen sich viele, ob Microsoft mit noch mehr Studioeinkäufen reagieren wird. Immerhin glaubte man, der Erwerb sei eine Reaktion auf dessen eigenen Ateliersammelrummel. Dies wird jedoch nicht der Fall sein. Microsoft ist anscheinend damit fertig, Studios zu kaufen.

Aaron Greenberg, General Manager der Xbox Games-Marketinggruppe, sprach in einem Interview mit Twinfinite über die Rolle von Microsoft bei der Erhöhung des Entwicklerstabs. Er bestätigte, dass es eine Zeit gab, in der sich das Unternehmen darauf konzentrierte, mehr Erstanbieter-Inhalte hinzuzufügen, indem es mehr Studios erwarb. Er war sich jedoch nicht sicher, ob Microsoft in naher Zukunft andere Studios kaufen würde.

„Es ist eine schwierige Frage“, gab er zu. „Ich würde sagen, wir waren sehr bewusst. Ich denke, Phil hat auch darüber gesprochen: Es gab eine Zeit, in der wir uns sehr darauf konzentriert haben, unseren Erstanbieter-Studios mehr Inhalte hinzuzufügen.“

Große Auswahl an Studios, die unterschiedliche Genres abdecken

Die vielen Studios, die Microsoft gekauft hat, haben ihnen eine größere Auswahl an Titeln gegeben. Greenberg zeigte sich zufrieden mit den Inhalten, die diese neu erworbenen Studios in der Pipeline haben.

Er wies dann auf alle geheimen Projekte hin, von denen er weiß und wie wir hier irgendwann in Zukunft sein werden.

„Es war und ist aufregend und großartig, all diese Teams kennenzulernen, mit Ninja Theory oder dem Team von Obsidian oder inXile zusammenzusitzen und die Dinge zu sehen, an denen sie gerade arbeiten.“

Es lohnt sich zu beachten, dass Sony mit der Ankündigung des Kaufs von Insomniac auf der Gamescom 2019 möglicherweise den Donner von Microsoft gestohlen hat. Letztere verfügt jedoch immer noch über eine Reihe von Studios, sowohl alte als auch neu erworbene, auf die es sich verlassen kann. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Inhalt, den es erhält, bereits genügend Genres und Spieltypen abdeckt und dabei helfen wird, sowohl die aktuellen als auch die nächsten Plattformen zu unterstützen.