The Last of Us Part 2: 3 Stunden Gameplay-Material kommen auf uns zu!

The Last of Us Part II - (C) Naughty Dog, Sony

Letzte Woche stellte sich heraus, dass Naughty Dog noch im September ein Medienereignis für den kommenden The Last of Us Part 2 veranstalten wird. Jetzt könnten uns neu aufkommende Informationen ein klareres Bild davon gegeben haben, was dieses Ereignis mit sich bringen wird.

Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners, berichtet auf Twitter, dass das “Media Event” zu The Last of Us Part 2 gute 3 Stunden Gameplay-Material zeigen wird. Die Veranstaltung wird nur für Medien sein und vieles von dem, was dort vor sich geht, wird ein Embargo bekommen, damit die Öffentlichkeit nicht alles sieht. Unabhängig davon können wir damit rechnen, dass ein neues Gameplay-Filmmaterial entsteht, während eine Runde von Vorschauen und praktischen Eindrücken ebenfalls selbstverständlich erscheint. Also keine 3 Stunden für alle, die nicht in L.A. dabei sind am 24. September. Auch okay, ich würde sogar 3 Minuten nehmen. Immerhin gab es jahrelang nichts Neues!

Viel größer als der erste Teil

Das erste Spiel dauerte ungefähr 12 Stunden. Und nun zeigt Naughty Dog gleich 3 Stunden Gameplay-Material zu Teil 2? Das heißt nichts anderes als wie: Der Titel fällt wesentlich größer aus.

Darüber hinaus könnte man auf dieser Grundlage auch den Eindruck gewinnen, dass das Spiel in der Entwicklung ziemlich weit fortgeschritten ist – was auch mit den Aussagen von Naughty Dog vor nicht allzu langer Zeit in Einklang stehen würde. Vielleicht wird eine Veröffentlichung 2020 tatsächlich stattfinden?

Vielleicht hat man auf der Madrid Games Week als “Normalo” erstmals die Möglichkeit selbst Hand an den Titel anlegen zu können. Spanien wäre nicht so weit weg wie Los Angeles. Vielleicht muss ich noch ein paar Urlaubstage aufbrauchen …