The Last of Us Part 2 wird auf der Madrid Games Week vorgestellt

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Es ist über ein Jahr her, seit wir The Last of Us Part 2 das letzte Mal gesehen haben, aber es scheint, dass sich die Zeit dafür bald ändert. Eine Medienveranstaltung für das Spiel ist für Ende dieses Monats geplant. Auch wenn dies eine reine Presseveranstaltung sein soll, bedeutet dies nicht, dass sich die breite Öffentlichkeit auf nichts freuen kann.

Sony hat auf seinem offiziellen spanischen Blog angekündigt, dass sie auf der Madrid Games Week im Oktober – genauer gesagt vom 3. bis zum 6. Oktober – etwas Neues von The Last of Us Part 2 zeigen werden. Dabei wurde nicht erwähnt, ob es ein neuer Trailer sein wird, oder gar Gameplay-Material. Aber es defintiv etwas im anrollen.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurde auch darauf hingewiesen, dass Sony im September ein weiteres Event veranstaltet. Spekulationen zufolge handelt es sich um einen weiteren State-of-Play-Stream, der das Gameplay von The Last of Us Part 2 einer größeren Öffentlichkeit vorstellt. Darüber hinaus gab es kürzlich einen weiteren Bericht, der besagte, dass Gameplay-Filmmaterial „bald“ der Öffentlichkeit gezeigt werden würde. Es ist möglich, dass Sony dieses aktuelle Filmmaterial – wenn es tatsächlich passiert – auch auf die Madrid Games Week bringt. In jedem Fall werden wir es früh genug herausfinden.

Jetzt haben wir so lange gewartet, die paar Tage machen dann auch nichts mehr. Oder? Wie seht ihr die Sache?