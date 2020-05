Ghost of Tsushima: Sony zeigt uns schon diese Woche neues Gameplay zum PS4-Spiel

Ghost of Sushima - (C) Sony

Das PS4-Exklusivspiel Ghost of Tsushima wurde erst kürzlich auf den 17. Juli 2020 verschoben. Die zusätzliche Wartezeit möchte Sony nun nutzen, um uns vorab neues Gameplay-Material zu zeigen. Lange warten müssen wir darauf nicht: bereits diesen Donnerstag gibt es eine eigene State of Play-Sonderausgabe.

Alle wichtigen Fakten zur Ghost of Tsushima “State of Play” Gameplay-Präsentation

Datum: 14. Mai 2020

Uhrzeit: 22:00 Uhr (MEZ)

Medien: YouTube und Twitch

Was werden wir sehen? Wie der deutsche PlayStation Blog schreibt, gibt es “neues Gameplay-Material zu Erkundung, Kämpfen und noch vieles mehr” zu sehen. Genaue Details spart man sich anscheinend noch auf.

Wie lange dauert die Sonder-Sendung? Das State of Play soll ungefähr eine Länge von 18 Minuten haben.

Sony gibt eine Klarstellung ab!

Wie die Gamepro meldet wird es keinerlei Informationen zur kommenden PlayStation 5 geben. Neuigkeiten für die PS5 werden wir wohl erst im Juni erhalten. Das State of Play-Event beschränkt sich rein of Ghost of Tsushima.

Mehr zu Ghost of Tsushima (PS4)

Der Titel vom Sony-Entwickler Sucker Puch ist neben The Last of Us 2 der zweite große PS4-Exklusivtitel, der im Sommer erscheinen wird. Aufgrund der Covid-19-Pandemie hatte der japanische Videospiele-Hersteller Probleme mit der Logistik. Ellies neues Abenteuer von Naughty Dog wurde verschoben, damit auch der Open-World-Titel mit Samurais des 13. Jahrhunderts in Japan.

On July 17, samurai Jin Sakai must adapt to save his home. Pre-order Ghost of Tsushima at PS Store: https://t.co/RwvKjsvbjr pic.twitter.com/hNWUErwqWy — PlayStation (@PlayStation) May 9, 2020

Das Spiel lehnt seine Handlung an reale Ereignisse an. Tsushima ist der Name der japanischen Insel, die wir erkunden werden. Diese liegt zwischen Korea und Japan, was ihr zum Verhängnis wird. 1274 war das Eiland die erste Anlaufstelle für einen Invasionsversuch der Mongolen.