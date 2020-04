PlayStation 4 wird laut beim Spielen? Was tun? (PS4-Guide)

PlayStation 4

Die PlayStation 4 (PS4) bietet eine Vielzahl von tollen Games. Vor allem die exklusiven Spiele haben es in sich, wie Spider-Man, The Last of Us Remastered oder God of War. Aktuell sorgt Final Fantasy 7 Remake für Furore, dass wahrscheinlich sogar einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt hat. Die PS4 hat jedoch eine große Besonderheit gegen die Xbox One: sie wird manchmal extrem laut.

PlayStation 4 wird laut wie ein Düsenflieger! Was tun?

Der laute Lüfter der PS4 kann das Spielvergnügen ganz schnell trüben und sogar Zwischensequenzen übertönt werden. Oder die Konsole startet mitten in der Nacht ein Update und ihr glaubt eine feindliche Armee fliegt über eure Häuserdächer. Wie ihr verhindert, dass die PS4 über 120 Dezibel kommt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

PS4 sehr laut? Hier gibt es Lösungen und Tipps

In unserem PS4-Guide erfährt ihr, welche Lösungen und Tipps es gibt, damit die PlayStation 4 leise ist. Folgende Erfahrungswerte haben wir zusammenfassen können:

Ihr solltet darauf achten, dass die an der PS4-Konsole verbauten Lüfter frei stehen. Achtet darauf das die Luftzufuhr gewährt ist. In der Regel reichen 20 cm seitlich und rückwärts aus.

Die Konsole sollte nicht in einen Schrank gelegt werden, der vielleicht auch verschloßen ist. Das reduziert die Luftzufuhr erheblich. Idealerweise steht die PlayStation 4 frei im Raum.

frei im Raum. Achtet auf die Zimmertemperatur! Besonders in der Sommerzeit an heißen Tagen muss der Lüfter mehr arbeiten, um die Prozessoren zu kühlen. Desto heißer die Umgebung, desto mehr muss sich der Lüfter anstrengen und dadurch wird es lauter.

Öffnet regelmäßig das Konsolen-Gehäuse und entfernt Staub und Verschmutzungen. An der Außenseite können sich auf den Lüftungsschächten Staubdecken anlegen, saugt diese regelmäßig ab. So vermeidet ihr, dass die Lüftungswege verstopft sind. Auch das reduziert die Lauftstärke eurer PS4-Konsole erheblich!

Sollte die PlayStation 4 senkrecht hingestellt werden, kann sich die Lautstärke des Lüfters erheblich erhöhen. Daher ist es notwendig, dass die Konsole optimal senkrecht ausgerichtet ist. Am besten ihr verwendet einen Fuß für die PS4. Auf Amazon.de gibt es um bereits 25,99 Euro einen Vertikal-Standfuß mit Kühler-Lüfter und USB-Hubs samt Aufladestation für die DualShock 4-Controller. Eine lohnende Investion, wenn eure PS4-Konsole länger optimal laufen soll.

PlayStation 4 wird laut beim Spielen: wenn Tipps nicht mehr helfen

Wenn die die aufgezählten 6 Tipps nichts bringen, dann zögere nicht den Sony-Support zu kontaktieren. Eventuell liegt ein Hardware-Defekt vor. Sobald ihr die Konsole selbstständig öffnet, erlischt die Garantie. – Zur Vorwarnung. Sollte eure PS4-Konsole schon etwas älter sein, dass durchauch passieren kann, da die PlayStation 4 im Jahr 2013 erschienen ist, und euer technisches Wissen ausreicht, könnt ihr den Lüfter selbst reinigen. Auf YouTube gibt es dazu einige hilfreiche Videos, wie jenes von TeQproOs. Er zeigt euch wie man die originale PS4-Konsole aufschraubt und von innen reinigt.

Bei der Pro- oder Slim-Variante könnt ihr die PlayStation 4 öffnen, ohne das Garantiesiegel zu entfernen. Bei beiden Konsolen funktioniert es nämlich den oberen Deckel einfach abzunehmen, so kommt man an den Lüfter heran. So kann man von alleine mit Wattestäbchen oder leichter Druckluft reinigen, ohne die Konsole einschicken zu müssen. Wie das genau funktioniert wird im YouTube-Video von björn köfer erklärt.

Sollte euch unser Guide “PlayStation 4 wird laut beim Spielen? Was tun?” nicht geholfen haben, hinterlasst einen Kommentar. Eventuell kann euch einer unser PS4-Profis helfen! In einem anderen PS4-Guide-Artikel erfährt ihr: warum dauert das Herunterladen von Updates so lange?